2026’nin ilk çeyreğinde yatırımcı sayısı yükseldi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 2026 yılı 1. çeyrek dönemine ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı "1. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2026 Panoraması" adlı videoyla duyurdu.

PİYASA DEĞERİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

MKK verilerine göre, 31 Ocak 2026 sonunda 33,39 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 31 Mart 2026 itibarıyla 31,67 trilyon liraya geriledi. Aynı dönemde toplam hesap sayısı 90,81 milyondan 91,64 milyona yükseldi.

YATIRIMCI SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Toplam yatırımcı sayısı 38,1 milyondan 38,36 milyona çıkarken, bakiyeli yatırımcı sayısı 10,58 milyona ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde 411 bin 732 yeni yatırımcı sisteme dahil olurken, en yüksek katılım 21-40 yaş grubundaki bireysel erkek yatırımcılardan geldi. Aynı yaş grubunda kadın yatırımcı sayısında da dikkat çekici artış görüldü.

HALKA ARZLARA YOĞUN İLGİ

İlk çeyrekte 13 şirket halka arz edilirken, bu süreçte toplam 17,62 milyar lira fon toplandı. Halka arzlara katılan yatırımcı sayısı ise 10 milyon 439 bin 545 olarak gerçekleşti.

HİSSE SENEDİ VE FONLARDA GERİLEME

Pay senetlerindeki portföy değeri 20,62 trilyon liradan 19,66 trilyon liraya düşerken, hisse senedi yatırımcı sayısı 6,43 milyona geriledi. Yatırım fonlarının portföy değeri de 8,75 trilyon liraya düşmesine rağmen, bu alandaki yatırımcı sayısı 5,81 milyona yükseldi.

BORÇLANMA ARAÇLARI VE DİĞER VERİLER

Devlet İç Borçlanma Araçları'nın toplam portföy değeri 2,37 trilyon lira olurken, 142 şirket tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının toplam nominal değeri 379,3 milyar lirayı buldu. Kitle fonlaması sistemindeki yatırımcı sayısı ise 46 bin 600 olarak kaydedildi.

Açıklanan veriler, yılın ilk çeyreğinde piyasa değerinde geri çekilme yaşansa da yatırımcı tabanının genişlemeye devam ettiğini ortaya koydu.