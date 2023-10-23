2053’te hedef ilk 5’e girmek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde uluslararası yatırımcı ve CEO'ların katıldığı HORASIS Global Toplantısı'nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, "Çok büyük bir yıkım oldu. 104 milyar dolar civarında bir ekonomik kayıp yaşadık. Bu şehirlerimizi yeniden inşa etmek ve eskisinden daha güzel, daha kaliteli, daha yaşanabilir, daha müreffeh hale getirmek boynumuzun borcudur. Hükümetimiz, tüm kurumlarıyla ve milletimizle birlik ve beraberlik içinde deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyor" diye konuştu.Bakan Bolat, yeni hükümet programına da değinerek, "Çevreye duyarlı, afetlere ve ileri teknolojiye dayanıklı, yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi hedef aldık. Bu vizyonda istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre, adaleti esas alan demokratik, iyi yönetişim olmak üzere 12. Kalkınma Planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır" dedi.Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin 2053 vizyonu çerçevesinde Türkiye ekonomisinin üst gelir grubunda bir ülke olarak küresel ölçekte rekabetçiliği, yenilikçiliği teşvik eden yapısal dönüşümleri gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz. Ayrıca markalaşmanın da desteklenerek dünyanın en değerli 100 markası arasında en az 5 markaya sahip olmayı da hedefliyoruz."Sürdürülebilirlik kavramının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birleşmiş Milletler nezdinde 2015 yılında tüm üye devletlerin kabul ettiği 17 sürdürülebilirlik hedefini çok değerli buluyoruz ve 2030 yılına kadar ki hedefleri yakalamamızın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Uluslararası ekonomik ve siyasi karar mekanizmalarının daha adil ve çok taraflılık esasında olması gerektiğine inanıyoruz."Bakan Bolat, Avrupa Birliği tarafından başlatılan yeşil mutabakat süreci kapsamında Türkiye olarak kendi yol haritalarını oluşturduklarını belirterek, "Ticaret Bakanlığımız 2020'de yeşil mutabakat eylem planı yayınlandı. Sürece hazırız" dedi.