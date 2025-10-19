206’dan fazla tarım ürünü üretiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Akademisi (TASAV) tarafından düzenlenen "Tarım, Gıda ve Hayvancılık: Durum Analizi, Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri" konulu sempozyuma katıldı. Yılmaz, tarımın hayvancılık, gıda ve su yönetimi, insanlığın refahını ve devletlerin istikrarını tarih boyunca belirleyen, önemi hiçbir dönemde azalmayan temel alanlardan olduğunu belirtti. Teknoloji ve ekonomik unsurlar ne kadar değişirse değişsin insan yaşamının bu alanlardaki dengeye bağlı kaldığını ifade eden Yılmaz, "Günümüzde iklim değişikliği, su kıtlığı ve artan nüfus baskısı bu önemi daha da pekiştirmektedir. Türkiye, bu alanlarda sürdürülebilirlik, verimlilik, dijitalleşme ve kaynak güvenliği ilkeleri doğrultusunda kapsamlı bir dönüşüm yürütmekte" diye konuştu.Türkiye'nin bugün 206'dan fazla tarım ürününü üreten güçlü bir tarım potansiyeline sahip olduğuna değinen Yılmaz, bu ürünlerin büyük bölümünde kendi kendine yeterlilik düzeyine ulaşıldığını ve Türkiye'nin sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncü, bitkisel üretimde on birinci sırada yer aldığını bildirdi. Türkiye Yüzyılı'nı "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" yapma hedefi doğrultusunda gıda, tarım, hayvancılık ve su yönetimini kapsayan program ödeneklerinde önümüzdeki yıl için yüzde 26'lık artış öngörüldüğünü söyleyen Yılmaz, "Enflasyon oranını yüzde 20'nin altında beklediğimiz 2026 yılında bu artış oranı reel bir artışı ifade etmektedir" diye konuştu. Uzun yıllardır açık sulama sistemlerine değil kapalı sulama sistemlerine yatırım yapıldığına dikkat çeken Yılmaz, açık sulama sistemlerini daha sürdürülebilir bir yöntem olan kapalı sulama sistemlerine dönüştürülmesi için hazırlıklarının yapıldığını söyledi.