21 milyon liraya kadar TÜBİTAK desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç araştırmacılar program çağrılarına başvuruların başladığını duyurdu. Buna göre üç yıl boyunca aylık 156 bin TL'ye kadar burs, 5 araştırmacıdan oluşan araştırma ekibindeki araştırmacılara aylık 36 bin 500 TL'ye kadar burs, 4 milyon 700 bin TL'ye kadar altyapı kurulum desteği, 2 milyon 400 bin TL'ye kadar proje ödenekleri geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin bilim ve teknolojide kalkınma yolcuğunu güçlendirmek için yürütülen destek programlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda TÜBİTAK eliyle yürütülen Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı 2025 yılı çağrılarının başvuruya açıldığını duyurdu. Kacır, dünyanın önde gelen üniversitelerinde, araştırma enstitülerinde, Ar-Ge merkezlerinde, teknoloji şirketlerinde deneyim kazanmış araştırmacıları Türkiye'ye davet etti. Söz konusu çağrılara 24 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.