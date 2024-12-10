214 milyon 661 bin 965 yolcu havayolunu kullandı

YOLCU SAYISI YÜZDE 10,8 ARTTI

Söz konusu aydaki yolcu verilerini de değerlendiren Uraloğlu, "Yolcu sayısı iç hatta 7 milyon 444 bin 305, dış hatta ise 8 milyon 876 bin 361 olarak gerçekleşti. Transit yolcular ile birlikte toplam yolcu sayısı 16 milyon 328 bin 863 kişiye hizmet verildi. Yolcu sayımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 10,8 artış yaşamış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük miktarı ise kasımda iç hatlarda 93 bin 395 ton, dış hatlarda 305 bin 78 ton olmak üzere 398 bin 473 tona ulaştı." diye konuştu.

11 AYDA 214 MİLYON 661 BİN 965 YOLCU

Ocak-Kasım dönemini de değerlendiren Bakan Uraloğlu, iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 835 bin 436, dış hatlarda ise 809 bin 41 olduğunu belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 121 bin 108 uçak trafiğine ulaştık. Hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,5 artış gösterdi. 11 aylık dönemde 88 milyon 208 bin 186, dış hatlarda ise 126 milyon 224 bin 96 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcular ile birlikte toplam 214 milyon 661 bin 965 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 7,5 artış oldu."

Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 852 bin 705 ton, dış hatlarda ise 3 milyon 708 bin 111 ton olmak üzere, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,5 artışla 4 milyon 560 bin 816'ya ulaştığını bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI 73 MİLYON 769 BİN 835 YOLCU TAŞIDI

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise kasım iç hat uçak trafiğinin 8 bin 695, dış hat trafiğinin ise 31 bin 817 olmak üzere toplamda 40 bin 512'ye ulaştığını kaydederek, "İstanbul Havalimanımızda iç hatlarda 1 milyon 252 bin 603, dış hatlarda 4 milyon 986 bin 300 olmak üzere toplamda 6 milyon 238 bin 903 yolcuya hizmet verildi. Bu ayda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 8 artış gösterdi." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda 11 aylık sürede; iç hatlarda 109 bin 114, dış hatlarda 365 bin 601 olmak üzere toplamda 474 bin 715 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, "İç hatta 15 milyon 954 bin 791, dış hatlarda 57 milyon 815 bin 44 olmak üzere toplamda 73 milyon 769 bin 835 yolcuya hizmet verildi. 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti." diye konuştu.