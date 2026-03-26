2.142 savunma sanayii projesine 64.1 milyar lira kaynak

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) öncülüğünde, OSTİM Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 21. KOBİ Zirvesi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

YERLİLİK %80'İ AŞTI

Güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Kacır, savunma sanayisinde önemli bir dönüşüm sağlandığını ifade etti. "Ülkemizin güvenlik ihtiyaçlarına üst düzeyde cevap veren, dost ve kardeş ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayabilen, rekabetçi ve ihracat kapasitesi yüksek bir savunma sanayii ekosistemi inşa ettik. Yerli ürünlerin savunma tedarikimizdeki payını 23 yılda yüzde 20'lerden yüzde 80'in üzerine çıkardık. Savunma ürünleri ihracatında dünyanın en büyük 11'nci ülkesiyiz" dedi. Kacır, Türkiye'nin kara, deniz, hava ve siber alanda yüksek caydırıcılığa sahip bir konuma ulaştığını belirterek sektörde 3 bin 500'ü aşkın şirket, araştırma kurumu ve üniversitede 100 bin kişinin çalıştığının altını çizdi. Bakanlık olarak sektöre verilen desteklerin sürdüğünü dile getiren Kacır şunları kaydetti. "Son 23 yılda 1.112 savunma sanayii yatırımını teşvik ettik, 456 milyar liralık yatırımın önünü açtık. 2002'den bu yana TÜBİTAK destek programlarıyla 2.142 projeye ve 4.300 bilim insanı ile gence toplam 64,1 milyar lira kaynak sağladık. Bu ivmeyi sürdürmek için KOBİ'lerimizi desteklemeye devam ediyoruz."



İHRACAT ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KOBİ'lerin savunma sanayi sektörde bir kritik rol üstlendiğini söyledi. Görgün, "Bugün 4 bini aşkın firma, 100 binden fazla istihdam ve 230 ürün çeşitliliği ile 185 ülkeye ihracat yapar hale geldik" dedi. Görgün, 2025 yılında ihracatın yüzde 48 arttığın ıbelirterek, KOBİ'lerin sektörde taşıyıcı güç olduğunu vurguladı. Görgün, savunma Sanayi Başkanlığı olarak alanı bütüncül şekilde ele aldıklarını ifade etti.