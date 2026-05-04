218 proje için 2.5 milyar hibe

Giriş Tarihi: 4.05.2026

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 7. ve 9. başvuru çağrı ilanı değerlendirmelerini sonuçlandırdıklarını belirterek, "Makine parklarından et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimine kadar çeşitli alanlarda 218 proje, toplam 2.5 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı" ifadesini kullandı. Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD III Programı kapsamındaki destekleme ödemesine ilişkin paylaşım yaptı.

4 MİLYAR TL YATIRIM
Modern altyapılar ve teknolojik dönüşümle, tarımsal üretimi artırmaya, "bereketin yüzyılını" inşa etmeye devam ettiklerini bildiren Yumaklı, şunları kaydetti: "Bu vizyonla yürüttüğümüz IPARD III Programı 7. ve 9. başvuru çağrı ilanı değerlendirmelerini sonuçlandırdık. Bu doğrultuda, makine parklarından et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimine kadar çeşitli alanlarda 218 proje, toplam 2,5 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı. Bu projelerin hayata geçmesiyle toplamda 4 milyar lira değerinde dev bir yatırımı ülkemiz ekonomisine kazandırmış olacağız. Milletimize ve üreticimize hayırlı olsun."

