22 çeyrek kesintisiz büyüme

Enflasyonla mücadele programını uygularken yatırım, üretim, ihracat ve istihdamdan taviz vermeyen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik büyüme geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3.4, 2025'in tamamında ise yüzde 3.6 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme sürecini 22 çeyreğe taşıdı. Türkiye yıllık büyüme serisini de 16 yıla taşıdı.

MİLLİ GELİRDE REKOR

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 1 trilyon 596 milyar dolarla, kişi başı gelir ise 18 bin 40 dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye ekonomisi son 23 yılda, yıllık bazda sadece 2009'da küçüldü. 2002'de 239 milyar dolar olan GSYH 23 yılda yaklaşık 7 kat arttı. Kişi başı gelir de 3 bin 600 dolardan 18 bin 40 dolara ulaştı.

OECD'DE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Türkiye, geçen yıla ilişkin verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ilk 3 ülke arasında yer aldı. Türkiye, 3'üncülüğü yüzde 3.6 büyüme kaydeden Polonya ile paylaştı. OECD ülkelerinden en düşük büyüme kaydedenler ise yüzde 0.2 ile Almanya ve Finlandiya oldu. Türkiye, G20 ülkeleri içinde de 5'inci sırada yer aldı. Söz konusu ülkeler arasında 2025'te ekonomisi en hızlı büyüyen ülke yüzde 7.6 ile Hindistan oldu.

TARIMDA REKOR KÜÇÜLME

Büyümenin temelini hem son çeyrekte hem de yılın tamamında vatandaşın tüketim harcamaları ile inşaat yatırımları sırtladı. Sanayideki hız kaybı tarımdaki daral- ma ve ihracatta düşüş dikkat çekti. Tarım sektörü son çeyrekte yüzde 7.2 küçüldü. Büyümeyi 0.33 puan negatif etkiledi. 2025'te ise yüzde 8.8 küçülerek ekonomik büyümeyi 0.48 puan aşağıya çekti. Sanayi 2025'te yüzde 2.9 büyüme ile 0.54 puanlık katkı yaptı.

İNŞAATTA ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Deprem konutları ve hızlanan kentsel dönüşüm, 2025'te inşaat sektörünü büyümenin itici gücü haline getirdi. İnşaat sektörü son çeyrekte yüzde 8.6 büyüyerek 0.4 puanlık katkı sağladı. 2025'te ise yüzde 10.77 ile tek çift haneli büyüyen tek sektör olan inşaat 0.55 puanlık katkısıyla öne çıktı. Ticaret, ulaştırma, konaklama sektörleri yılın tamamında yüzde 4.61 büyüyerek 1.16 puanlık katkı yaptı.

TÜKETİMDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Vatandaşın tüketimi 2025'in tamamında yüzde 4.07 büyüyerek yüzde 3.6'lık yıllık büyümenin 2.8 puanını sağladı. Toplam yatırımlar son çeyrekte yüzde 5.4 artarak 1.42 puan, yılın tamamında yüzde 6.95 büyüyerek 1.77 puanlık katkısıyla öne çıktı. İhracat son çeyrekte yüzde 2.3 daralarak 0.5 puan, yılın tamamında yüzde 0.32 daralarak büyümeyi 0.07 puan geriye çekti. İşgücü ödemelerinin son çeyrekte GSYH içindeki payı yüzde 33.7 ile yılın en düşük seviyesine indi.

YÜKSEK GELIRLI ÜLKELER GRUBUNA ÇIKTIK

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Milli gelir 1.6 trilyon dolara, kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi. Kalıcı refah artışı hedefimiz açısından kritik bir eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğumuzu öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Sanayi katma değerinin yüzde 2.9 ile son dört yılın en yüksek artışını kaydettiğini belirten Şimşek, deprem bölgesinde konut teslimlerinin hızlanmasının da etkisiyle inşaat sektöründeki güçlü seyrin korunduğunu söyledi. Şimşek, tarımda don ve kuraklığın etkilerinin yılın son çeyreğinde de devam ettiğini, diğer sektörlerde de üretim artışının sürdüğünü belirtti. Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımını sağlayacak fiyat istikrarı için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.