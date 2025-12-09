24 haftalık doğum izni için geri sayım

Kadın çalışanların doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması çalışmalarında sona gelindi. Söz konusu düzenlemeden, memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınların yararlanması bekleniyor.

BABALARA 10 GÜN İZİN

Analık izninin kapsamının genişletileceği düzenlemede, "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek. Mevcut uygulamada İş Kanunu'na tabi çalışanlar için 5 gün olan babalık izni, yeni düzenlemeyle tüm personel statülerinde 10 gün olarak hesaplanacak. Çalışmada, koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele ilk kez izin hakkı tanınacak. Halihazırda koruyucu ailelere yönelik herhangi bir izin bulunmuyor. Düzenleme ile 3 yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personel için 10 günlük koruyucu aile olma izni verilmesi öngörülüyor. Düzenleme ile kamu ve özel sektördeki tüm kadınların analık izninden eşit ve genişletilmiş şekilde yararlanması hedefleniyor.