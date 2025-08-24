25 milyar dolar geri geldi

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılık, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede attığı adımlar, faiz indiriminin devam edeceği beklentileri ve Türkiye'nin küresel arenada güçlenen konumu ile birlikte azalan jeopolitik riskler, yabancı yatırımcının rotayı tekrar Türkiye'ye çevirmesini sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun mart ayında yarattığı dalgalanma kısa sürede atlatılırken, Borsa İstanbul 400 gün sonra çifte rekor kırdı. Merkez Bankası'nın rezervleri tarihi zirveye ulaşırken, kredi ve mevduat faizlerinde düşüş hızlandı. Türk Lirası'na geçiş son sürat devam ederken, marttaki dalgalanmada çıkan yabancı paranın daha fazlası mayıs sonrası geri geldi.

BORSA KANATLANDI

Marttaki dalgalanmada yüzde 17'ye yakın değer kaybederek 9 bin puana gerileyen Borsa İstanbul, son 2.5 ayda hızlanan yabancı girişi ile çifte rekora imza attı. Endeks 30 Mayıs'tan bu yana yüzde 26 yükselerek 11.372 puanla kapanış rekoru kırarken, 11.398 seviyesi ile de tarihi zirveyi yeniledi. 30 Mayıs'tan bu yana şirketlerin piyasa değerindeki artış 5.1 trilyona ulaştı. Borsa İstanbul geçen hafta yüzde 4.62 ile Venezuella ve Danimaka'nın ardından dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası oldu.

YABANCI ÇOK İŞTAHLI

Borsa İstanbul'un hızlı toparlanmasında yabancı yatırımcıların hız kesmeyen alımları etkili oldu. 8-15 Temmuz haftasında 125.1 milyon dolar net hisse alımı yaptı. Böylelikle hisselerde net alım serisi sekizince haftaya ulaştı. Yabancılar 11 Nisan-15 Ağustos arasındaki 18 haftanın 17'sinde borsada net alım yaparak 2.9 milyar dolarlık yeni pozisyon açtı. Yabancılar 15 Ağustos haftasında tahvil-bono da 1 milyar 52 milyon dolarlık net alım yaptı. İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunun yarattığı dalgalanmada çıkan paranın da geri geldiği gözleniyor. 14 Mart-2 Mayıs arasında swap kanalıyla çıkış 13.9 milyar dolar iken, 2 Mayıs-15 Ağustos arasında aynı kanalla girişi 16.5 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemlerde portföy yatırımlarıyla çıkan para 11 milyar dolar iken, giren para ise 8.3 milyar dolara ulaştı. Başka bir ifade ile mart ayındaki dalgalanmada toplam 24.9 milyar dolarlık çıkış olurken, mayıs ayından itibaren giren para ise 24.8 milyar dolar oldu.

REZERVLER TARİHİ ZİRVEDE

Marttaki dalgalanmanın Merkez Bankası'nın rezervlerinde yarattığı tahribat ta son 2 ayda atlatıldı. 14 Mart'ta 171.1 milyar dolar olan toplam rezervler, 2 Mayıs'ta 138.5 milyar dolara inmişti. Son dönemdeki hızlı toparlanma ile 15 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 176.5 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı. Rezervlerde 2 Mayıs'tan bu yana yaşanan artış 37.8 milyar dolar oldu. 14 Mart'ta 65.4 milyar dolan, 2 Mayıs'ta 13.8 milyar dolara inen swap hariç net rezervler de 15 Ağustos itibarıyla 52.1 milyar dolara çıktı.

FAİZDE DÜŞÜŞ HIZLANDI

Temmuzda politika faizi 3 puan düşüren Merkez Bankası'nın önümüzdeki 3 toplantıda indirime devam edeceği beklentisi borsada coşkuyu güçlendirirken, kredi ve mevduat piyasasına da etkileri arttı. Analistler Merkez Bankası'nın yüzde 43 olan politika faizini eylülde yüzde 40'a, ekimde yüzde 37.5'e ve aralıkta da yüzde 35'e çekmesini bekliyor. Bu beklentinin etkisiyle 21 Mart'ta yüzde 50 iken, 6 Haziran'da yüzde 59.6'ya yükselen 1-3 ay vadeli mevduatın ortalama faizi 15 Ağustos'ta yüzde 51.6'ya indi. 28 Şubat'ta yüzde 48.5 iken 13 Haziran'da yüzde 60'ı geçen ticari kredi faizi ise 15 Ağustos'ta yüzde 51.8'e geriledi.

EMLAK GYO İLK SIRADA

Borsa İstanbul 30 Mayıs'tan bu yana yüzde 26 yükselirken, BIST- 30'da bu dönemde en fazla yükselen hisse Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) oldu. Damlakent Projesi'nin sertifikalarını halka arz ederek 21.4 milyar TL gelir elde eden Emlak GYO'nun hisseleri 30 Mayıs'tan bu yana yüzde 56.9 değer kazandı. BIST-30'da Emlak GYO'nun ardından Sasa yüzde 45.7, Ford Otosan yüzde 42.8 prim yaptı. En az değer kazananlar ise yüzde 2.3 ile Çimsa ve yüzde 4.6 ile Migros oldu. 30 Mayıs'tan bu yana BIST-100'de en fazla prim yapan hisse yüzde 127.9 ile Enerya oldu. BIST-100'da sadece 10 hisse senedi 30 Mayıs'tan bu yana değer kaybetti. En fazla düşüş yüzde 37 ile Tureks'de gerçekleşti. 30 Mayıs'tan bu yana borsa genelinde en fazla yükseliş yüzde 800 ile Peker GYO'da yaşandı.527 hissenin yükseldiği bu dönemde 35 hisse değer kaybetti. En fazla kayıp yüzde 60 ile Derlüks'de oldu.