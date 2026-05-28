2.5 saatlik Antalya-Alanya yolu 36 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya
-Alanya
Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2.5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirterek, projenin İzmir
, İstanbul
ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre olacağını açıkladı. Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde yapım çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, "Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolumuz, bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğine önemli katkı sağlayacak. Otoyolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.