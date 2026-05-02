2,5 saatlik yol 18 dakikaya inecek! Bakan Uraloğlu yüzde 88’i tamamlanan proje için tarih verdi

MERSİN'E 24 YILDA 293 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Uraloğlu, son 24 yılda Mersin'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 293 milyar lira yatırım yapıldığını belirterek, bölünmüş yol uzunluğunun 585 kilometreye çıkarıldığını söyledi.

Kentte Akdeniz Sahil Yolu başta olmak üzere 16 ayrı kara yolu projesinin sürdüğünü ifade etti.

AKDENİZ SAHİL YOLU İLE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında mevcut 483 kilometrelik güzergahın 440 kilometreye düşürüleceğini belirten Uraloğlu, seyahat süresinin 9 saat 30 dakikadan 5 saat 50 dakikaya ineceğini söyledi.

Antalya-Alanya ve Çeşmeli-Kızkalesi otoyollarının tamamlanmasıyla bu sürenin 4 saat 30 dakikaya kadar düşmesi hedefleniyor.

HIZLI TRENLE 6,5 SAATLİK YOL 2 SAAT 15 DAKİKAYA İNECEK

Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi kapsamında mevcut 361 kilometrelik hattın 312 kilometreye düşürüleceğini ve seyahat süresinin 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya ineceğini açıkladı.

Projenin yıllık 3 milyonun üzerinde yolcu ve 37 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşması bekleniyor.

OTOYOL BU YIL TAMAMLANACAK

Bakan Uraloğlu, otoyolun Çeşmeli–Erdemli Doğu Kavşağı arasındaki bölümünün temmuz ayında trafiğe açılmasının hedeflendiğini, projenin tamamının ise yıl sonuna kadar hizmete alınacağını söyledi.

"Bu otoyol Türkiye'de en hızlı tamamlanan projelerden biri olacak." diyen Uraloğlu, Mersin'in ulaşım yatırımlarıyla cazibesini artırmaya devam edeceğini vurguladı.

SİLİFKE–MUT–SERTAVUL YOLU'NDA HEDEF 2030: SÜRE 70 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul Yolu Projesi şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplam 101 kilometre uzunluğundaki projenin BSK kaplamalı bölünmüş yol standardında, 8 tünel ve 8 viyadükle hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, 2030 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Projenin tamamlanmasıyla keskin virajlar ve eğimli kesimlerin azaltılacağını vurgulayan Uraloğlu, bu sayede trafik güvenliğinin önemli ölçüde artırılacağını ifade etti. Mevcut durumda 105 dakika süren yolculuğun 70 dakikaya düşürüleceğini belirten Uraloğlu, yıllık 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlanacağını ve 13 bin ton karbon emisyonunun önüne geçileceğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Türkiye'nin her noktasını daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım ağlarıyla birbirine bağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör