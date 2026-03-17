Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 27 ildeki 55 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı
Giriş Tarihi: 17.03.2026 11:09 Son Güncelleme: 17.03.2026 11:15

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 27 ildeki 55 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.

AA
  • ABONE OL

Hazineye ait taşınmazlarla ilgili dikkat çeken bir özelleştirme kararı alındı. 27 ilde bulunan toplam 55 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına dahil edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

27 İLDE 55 TAŞINMAZ ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA

Karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar şu illerde bulunuyor:

Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ağrı (1), Amasya (1), Ankara (2), Aydın (2), Balıkesir (3), Bolu (1), Bursa (6), Çorum (1), Erzurum (2), Eskişehir (1), Iğdır (1), İstanbul (7), İzmir (2), Kahramanmaraş (1), Kastamonu (2), Kayseri (1), Kocaeli (2), Kütahya (1), Manisa (1), Mersin (3), Muğla (3), Sakarya (2), Samsun (1), Tekirdağ (4) ve Uşak (1).

Taşınmazlar, üzerindeki yapılarla birlikte özelleştirme kapsamına alındı.

Söz konusu taşınmazlar; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli, işletme hakkı devri veya diğer uygun hukuki yöntemlerin tek başına ya da birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

SÜRE 2028 SONUNA KADAR

Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Alınan kararın, kamuya ait taşınmazların ekonomiye kazandırılması ve yatırım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla hayata geçirildiği değerlendiriliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz