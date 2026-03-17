27 ildeki 55 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

Hazineye ait taşınmazlarla ilgili dikkat çeken bir özelleştirme kararı alındı. 27 ilde bulunan toplam 55 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına dahil edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

27 İLDE 55 TAŞINMAZ ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA

Karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar şu illerde bulunuyor:

Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ağrı (1), Amasya (1), Ankara (2), Aydın (2), Balıkesir (3), Bolu (1), Bursa (6), Çorum (1), Erzurum (2), Eskişehir (1), Iğdır (1), İstanbul (7), İzmir (2), Kahramanmaraş (1), Kastamonu (2), Kayseri (1), Kocaeli (2), Kütahya (1), Manisa (1), Mersin (3), Muğla (3), Sakarya (2), Samsun (1), Tekirdağ (4) ve Uşak (1).

Taşınmazlar, üzerindeki yapılarla birlikte özelleştirme kapsamına alındı.

Söz konusu taşınmazlar; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli, işletme hakkı devri veya diğer uygun hukuki yöntemlerin tek başına ya da birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

SÜRE 2028 SONUNA KADAR

Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Alınan kararın, kamuya ait taşınmazların ekonomiye kazandırılması ve yatırım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla hayata geçirildiği değerlendiriliyor.