27 ülkeden nükleer enerjinin finansmanı için ortak bildiri: Türkiye de aralarında bulunuyor

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Nükleer Enerji Zirvesi'ne Türkiye, Ermenistan, Arjantin, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Fas, Moğolistan, Pakistan, Hollanda, Polonya, Çekya, Romanya, Ruanda, Slovakya, Slovenya, Ukrayna ve Vietnam katıldı ve ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, "Güvenilir, uygun maliyetli ve düşük emisyonlu enerjiye olan talebin farkındayız" ifadesine yer verilerek, nükleer enerjinin sorumlu kullanıldığında ulusal önceliklerle uyumlu şekilde enerji güvenliğine ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayabileceği vurgulandı.

Ayrıca bildiride, nükleer enerji projelerinin finansmanı için "yeterli, öngörülebilir ve çeşitlendirilmiş kaynakların" sağlanması gerektiği belirtildi. Bu finansmanın, kamu kurumları, uluslararası finans kuruluşları, ihracat kredisi kuruluşları, özel yatırımcılar ve yenilikçi finansal araçlar aracılığıyla temin edilebileceği vurgulandı. Bildiride, uluslararası finans kuruluşlarının nükleer enerji alanındaki kapasite geliştirme girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı da ifade edildi.

Ortak bildiride, nükleer elektrik üretimi ve sektörün genişletilmesi, enerji çeşitliliğinin artırılması ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik uzun vadeli hedefler desteklendi.

4 ÜLKE DAHA KÜRESEL NÜKLEER KAPASİTE BİLDİRİSİNİ ONAYLADI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, zirvede dört ülkenin daha, 2050'ye kadar küresel nükleer enerji kapasitesinin üç kat artırılmasını hedefleyen COP28 bildirisini onayladığını açıkladı. Paris'te bildiriyi yeni onaylayan ülkeler Brezilya, Güney Afrika, Belçika ve Çin olarak duyuruldu.