29 ton tekno atıkla eğitime destek

Turkcell, 2023 yılında da sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına hız verecek. Türkiye'nin 81 ilinde 103 mağazada hayata geçirdiği Engelsiz Mağazacılık konseptiyle herkes için erişilebilir engelsiz mağaza hizmeti sunan şirket, 'Eğitime Dönüştür' projesiyle dönüştürülen elektronik atıklara, Pasaj'da fidana dönüşen alışverişten, ürün tedarik zincirine kadınların dahil edilmesine ve sokak hayvanlarına kadar pek çok farklı alanda hayata dokunuyor. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, "81 ildeki Engelsiz Mağazacılık konsepti kurduk. Pasaj'dan alınan tüm ürünleri yüzde 100 geri dönüştürülebilir kutularda gönderiyoruz. Çok yakında bu kutuları saksıya dönüştürüp içerisinde yetiştirebilecekleri tohum ile gönderim yapmaya başlayacağız. Pasaj üzerinden petshop kategorisinden yapılan alışverişleri de sokak hayvanları için #BirKalpMama'ya dönüştürüyoruz. Pasaj'da yer alan satıcılara yönelik gelişim programıyla A'dan Z'ye e-ticaret Eğitimi sunuyor, eğitim sertifikası sağlıyoruz" dedi. Turkcell'in tekno atıkları değerlendirip, eğitime dönüştürdüğünü söyleyen Özdal, "Bugüne kadar 29 ton tekno atık toplandı. 16 bin kişi tekno atıklarını mağazalara getirdi" diye konuştu.