2/B için yeni başvuru şansı 102 bin vatandaş yararlanacak

Fahiş site aidatlarını sınırlayacak yasa teklifi kapsamında 102 bin vatandaşa 2/B'ler için ek hak getiriliyor. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni görüşüp kabul etti. Önümüzdeki haftalarda TBMM Genel Kurul gündemine gelip yasalaştırılacak teklifte, 2/B'ler için ek hak getiren düzenleme de bulunuyor. Komisyondaki teklif sahibi AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal düzenlemenin etki analizine ilişkin bilgiler de paylaştı. Yeşildal şöyle dedi: "Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisimizde çıkan bir yasayla 2/B uygulamasıyla hak sahibi olan vatandaşların bir kısmı müracaat sürelerini kaçırmıştır. Bir kısmı müracaat etmiş, taksitler hâlinde edindikleri malı, önceki kanun çerçevesinde edindikleri malın taksitlerini öderken ödeyemez hâle gelen vatandaşlara yeniden müracaat süresi tanımlıyoruz. 102 bin vatandaşımıza yeni bir imkân tanımış olacağız."

8.5 MİLYONLUK TALEP

Yeşildal, düzenleme kapsamında atıl durumdaki kamu taşınmazlarının sosyal konut projeleri için kullanılmasının da önünün açıldığına dikkat çekerek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın sosyal konut projesine 8.5 milyonun üzerinde vatandaşımız müracaat etti. 5.5 milyonun üzerinde geçerli müracaat var" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da, bankaların ev satışları sırasındaki değer tespitlerine ilişkin bilgileri bakanlık ile paylaşmaları zorunluluğu getiren maddeleri ele aldı.