Mega Center Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç: Depolarımız dolu, üretimimiz artıyor! ’Vatandaşımız rahat olsun’

Merkez Bankası'nın faizde indirime gitmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar gıda fiyatlarına yansıdı. Marketlerde reyonlardaki hareketliliklerin ardından gözler üreticilere ve toptancılara çevrildi. Yaklaşık bin 500 markanın hizmet verdiği Türkiye'nin en büyük gıda toptancılar merkezi Mega Center'ın Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

YENİ MODEL HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL



Merkez Bankası'nın faizi indirmesi ve ekonomide yeni yol haritasının benimsenmesiyle Türkiye'de güneşli günlerin yakın olduğunu belirten Kemal Altınkılıç "Faiz yüksek olduğu zaman parası olan gelip üretim yapmadan, yatırım yapmadan, tek bir kişiyi dahi istihdam etmeden milyon dolarlar kazanıp geri gidiyordu. Yeni modelde, kendi kaynaklarımız üzerinde üretim yapılıyor, üretim, imalat, ihracat artıyor, kazancımız kendimize kalıyor. Seçime bir buçuk yıl kala faizi düşürüp dövizdeki hareketliliği göze almak her babayiğidin harcı değil. Şu an çok doğru bir ekonomik politika izleniyor, az daha sabretmemiz lazım, baharda yeni modelin meyvesini yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İHRACATTA REKOR ÜSTÜNE REKOR



Raflardaki fiyat artışına da değinen Mega Center Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç "Hiçbir ülke hammadelerin tamamını kendi başına üretemiyor. Dünya globalleşti, herkes birbirleriyle ilişki içerisinde. Biz de bazı hammadelerimizi yurt dışından alıyor. Dövizde dalgalanmalar olunca bu da fiyatlara yansıyor. İhracatta rekor üstüne rekor kırmaya başladık, teknolojiyi yakalıyoruz umut verici gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin önü açık, vatandaşımız rahat olsun 3 ay sonra bunları konuşmayacağız. Raflardaki fiyat artışı ve pahalılık yokluktan değil. Bir de içeriyi doyurmadan dışarıya satmamak gerekiyor. İçeride talebi tamamıyla karşılayacak kadar ürün olmadığı zaman fiyatlarda da hareketlilik oluyor. " dedi.

SIKINTI DEPODA DEĞİL RAFTA



Altınkılıç "Son dönemlerde market raflarında bazı ürünlerin bulunmadığına dair konular sıkça gündeme geliyor. Ülkenin en büyük balıkçıcı, etçisi, yumurtacısı, şekercisi burada ve bizim depolarımız dolu. Önceden tek vardiya çalışan birçok üretici şu an üç vardiya çalışıyor. Vatandaşlarımız tedirginliğe kapılmasın. Depolarımız full, sıkıntı depoda değil rafta. Vatandaş paniğe kapılıp 1 kilo şeker alacağına 3 kilo şeker alınca raflar kısa sürede boş kalabiliyor. Mevcut talebin üzerinde talep olunca da raflarda bu tarz sıkıntılar yaşanabiliyor. Vatandaşımız rahat olsun bizim depolarımız dolu" dedi.

ÜRETİCİ UNUTULMAMALI



Asgari ücrette yapılacak iyileştirmeye dair konuşan Altınkılıç "Asgari ücrette iyileşme yapılacağı konuşuluyor. Bu hususta bizim de unutulmamamız gerekiyor. İşçiye asgari ücrette yapılacak zammın bir kısmının devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Tam da bu süreçte fabrikalar kar edemeden işçi çıkarırsa yerimizde sayarız" ifadelerine yer verdi.