3 bin emlakçıdan ilan portallarına isyan bayrağı

İLAN portalları ile emlak danışmanları arasındaki 'üyelik fiyatı krizi' bitmek bilmiyor. Uzun süredir fahiş fiyat artışları sebebiyle tepkili olan emlak sektörü, bu kez ses getirecek bir eyleme hazırlanıyor. Gayrimenkul sektöründe yurt genelinde faaliyet gösteren emlak danışmanları, Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) öncülüğünde eş zamanlı olarak ve toplu şekilde ilan portallarındaki üyeliklerini kapatma eylemi yapacaklarını duyurdu. Birlikten yapılan açıklamada, toplu üyelik iptallerinin bireysel bir karar değil, sektörün geleceğini korumak için verilen ortak bir mücadele olduğu vurgulanarak, "Sayıdan çok birlikte hareket etmek ve kararlı duruş sergilemek önemlidir. Bu mücadele, sadece bugünün değil, yarının da sektörünü korumak için verilen tarihi bir adımdır" denildi. Söz konusu eylemin gerekçeleri; enflasyonun çok üzerinde yapılan fiyat artışları, gerekçesiz ve keyfi olarak hesapların askıya alınması, haksız rekabet ve mevcut durumun kötüye kullanılması olarak sıralandı.

EYLEM HAZIRLIĞI

Toplu üyelik sonlandırma organizasyonlarının, ulusal basının katılımıyla kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirileceği de duyuruldu. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, "Birlikte güçlüyüz. Sessiz kalmıyoruz. Bu eylem, sektörümüzün geleceğini koruma adına atılmış tarihi bir adımdır. Tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" dedi.