3 doğalgaz şirketi 4.8 milyar TL’ye satıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yalova ve Tekirdağ'ın Çorlu ile Bursa'nın İnegöl ilçelerinde toplam 450 bin aboneye doğalgaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerini toplam 4.8 milyar TL'ye ihale etti. EPDK tarafından, söz konusu bölgelerde dağıtım hizmeti verecek şirketlere yönelik 24-26 Nisan tarihlerinde yapılan ihaleler tamamlandı. Buna göre, Yalova ve Çorlu'da gaz dağıtım hizmetlerini A Doğalgaz ve Elektrik AŞ, İnegöl'de ise Torunlar Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. sağlayacak.24 Nisan'da yapılan ihalede, Yalova'da dağıtım hizmeti veren Armagaz için en yüksek teklifi, 1 milyar 910 milyon TL ile A Doğalgaz ve Elektrik A.Ş. verdi. 25 Nisan'daki Çordaş doğal gaz dağıtım şebekesi ihalesinde de en yüksek teklif, 1 milyar 480 milyon TL ile A Doğal Gaz ve Elektrik AŞ'den geldi. İngaz doğalgaz dağıtım şebekesi ihalesi ise 26 Nisan'da gerçekleştirildi. Söz konusu ihalede en yüksek teklifi 1 milyar 400 milyon TL ile Torunlar Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. verdi. Böylelikle Yalova, Çorlu ve İnegöl'de yaklaşık 1 milyon 800 bin vatandaşa doğalgaz hizmeti götürecek şirketlerin toplam ihale bedeli 4 milyar 790 milyon TL'ye ulaştı, KDV tutarı ise 958 milyon TL oldu. İhale sonuçları kurul onayına sunulacak. Kurul tarafından onaylanması halinde, ihaleyi kazanan şirketlere şebekelerin devredilmesi ve yeni lisansların verilmesi süreçleri yürütülecek.EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kazanan şirketleri tebrik ederek Türkiye'nin enerji yönetimi ve özel sektör işbirliğinde doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine kararlılıkla yürüdüğünü söyledi.Dağıtım hizmetlerinin aksamaması ve tüketicilere en kaliteli hizmetin verilmesinin, temel öncelikleri olmaya devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "İhale sürecimiz tüm şeffaflığı ile gerçekleştirildi ve sektörümüze layık bir şekilde tamamlandı. İhalelere gösterilen yoğun ilgi ve oluşan yüksek şebeke satış bedelleri, yatırımcılarımızın ülkemizin hem ekonomisine hem de enerji yönetimine duyduğu güveni bir kere daha ortaya koymuştur."