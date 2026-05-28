3 milyon euroluk ENHANCER PRO hibe programı başvuruları açıldı

Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı'nda başvuru süreci resmen başladı. Toplam bütçesi 3 milyon euroyu bulan program, girişimcilere iş kurma ve sürdürülebilir istihdam oluşturma konularında destek sunmayı hedefliyor.

18 İLİ KAPSIYOR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Geçici Koruma Altındaki Suriyeli bireyler ve uluslararası koruma kapsamındaki kişiler de programdan yararlanabilecek. Destekler Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 18 ilde yaşayan girişimcileri kapsıyor. ICMPD Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, programın önemine ilişkin şunları söyledi: "2020 yılından bu yana uyguladığımız ENHANCER projesi kapsamında binlerce girişimciye, yüzlerce KOBİ ve kooperatife hibe destekleri ve kapasite geliştirme eğitimleri sunduk. Türkiye'de istihdama ve ekonomik güçlenmeye katkı sağlayan bu çalışmalarımızı ENHANCER PRO projesi ile daha ileri taşıyoruz. Özellikle kadınların iş gücüne katılımını destekleyen girişimcilik modellerinin yaygınlaşmasını önemsiyoruz."