3. nükleer için Çin’le anlaşma yakın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli İğneada'ya yapılması planlanan üçüncü nükleer santral için Çin'le uzun yıllardır sürdürülen görüşmelerde sona gelindiğini, birkaç ay içinde anlaşmanın sonuçlanabileceğini açıkladı.Ankara'da yabancı ajans ve gazetelerin temsilcileriyle bir araya gelen Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkan Yardımcısı He Yang'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ziyaretin sorulması üzerine, uzun zamandır devam eden görüşmelerde son aşamaya gelindiğini belirterek, "Çok önemli bir noktaya geldik, önümüzdeki birkaç ay içinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor. Çünkü yine ilgilenen başka taraflar da var ve anlaşmanın belirli bir kısmı için zaten yeterince müzakere ettik ve oldukça yakınız" dedi.Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkan Yardımcısı He Yang liderliğindeki Çin heyetinin Türkiye'nin kuzeybatısındaki Kırklareli'deki sahayı ziyaret ettiğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi temmuz sonunda konuyu görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret etmişti. Japon Nikkei haber ajansına konuşan konuya yakın kurumsal bir kaynağa göre, "müzakereler olumlu ilerliyor" ve iki ülkenin bir yıl içinde hükümetler arası bir anlaşmaya varması bekleniyor. İsmi açıklanmayan kaynak, "Anlaşma kesinleşirse Çin'in yurtdışındaki en büyük yatırımı olacak" dedi.Bakan Bayraktar, Sinop'ta planlanan 2. santral için de Ruslarla görüşmelerin sürdüğünü, aynı zamanda Güney Kore ile de temasların olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin bu konuda önceliğinin daha fazla teknoloji transferi olduğunun altını çizdi. Uzun vadeli enerji planlarına göre Türkiye'de 20 GW'ın üzerinde nükleer enerji santraline ihtiyaç olduğunun altını çizen Bayraktar, küçük modüler reaktörler (SMR) hakkında da bazı ülkelerle görüşmelerin sürdüğüne değindi. Bayraktar, bu kapsamda 5 GW'lık küçük modüler reaktörlerin sisteme dahil edilebileceğini kaydetti.Nükleer enerji olmadan sadece Türkiye'nin değil, dünyanın geri kalanının da yüzyılın ortalarına kadar karbon nötrlüğüne ulaşamayacağını söyleyen Enerji Bakanı Bayraktar, Akkuyu'daki ilk santralin inşaatına ilişkin de "İlk reaktörü, ana inşaat işlerini tamamladık ama bildiğiniz gibi burası dünyadaki en büyük nükleer şantiye. Bu santralden yaklaşık 4.8 GW elektrik üretebileceğiz" açıklamasını yaptı.Bakan Bayraktar, Irak-Ceyhan petrol boru hattındaki incelemelerinin tamamlandığını ve yakında "teknik" olarak hazır hale getirileceğini söyledi. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem ve sel felaketinin hatta zarara yol açtığını, ardından hasar tespit, bakım ve onarım çalışmalarına başlandığını söyleyen Bayraktar, hattaki hasar tespit çalışmalarının Bağdat'ın ileride ek tazminat talebinde bulunması durumunda Türkiye'nin kendisini yasal olarak savunabilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.