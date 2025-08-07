3 yılda 40 milyar doların üzerinde dış finansman sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalkınma odaklı projeler için uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullarda sağlanan dış finansmanın 2023 ve 2024 yıllarında toplam 17.4 milyar dolara ulaştığını, yıl başından bugüne yaklaşık 7 milyar dolar kaynak temin ettiklerini belirtti. Şimşek şöyle devam etti: "Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası ile orta vadeli iş birliği çerçevemizi oluşturduk. Diğer uluslararası finans kuruluşlarının katkısıyla birlikte önümüzdeki üç yılda toplamda 40 milyar doların üzerinde dış finansman sağlamayı hedefliyoruz."Şimşek ekonomik büyümenin bu yıl Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan yüzde 4'ün "bir miktar altında" gerçekleşebileceğini, bu durumun ekonomide sert bir inişten ziyade, "geçici bir yavaşlamaya" işaret ettiğini söyledi. Çıktı açığının ikinci çeyrek itibarıyla negatif bölgede kalmaya devam edeceğini belirten Şimşek yıl sonunda da bu görünümün korunacağını belirtti. OVP hedeflerinin altında bir cari açıkla yılı tamamlayacaklarına da dikkat çeken Şimşek, bütçe açığının öngörülerin üzerinde yılı tamamlayacağını da belirtti. Şimşek'in verdiği bilgiye göre, bütçe gelirleri öngörülenin altında kalacak ancak harcama tarafında mali disiplinden taviz verilmeyecek.Uyguladıkları reformların etkilerinin artık daha görünür hale gelmeye başlayacağı dönemin de geldiğini belirten Şimşek, "Reform ajandamızın merkezinde verimlilik var. Sanayide dönüşüm, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm alanlarında somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde, bu reformların etkilerinin daha görünür hale geleceği bir sürece giriyoruz. Amacımız; küresel değer zincirlerinde daha üst sıralarda konumlanan, orta vadede cari fazla veren ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü bir ekonomik yapı inşa etmek" ifadelerini kullandı. Yaklaşık iki yıl önce genel seçimlerin arından göreve gelen ve ekonomi politikalarını yeniden rasyonel zemine taşıyan Şimşek, bu süreçte uygulanan programın dış kırılganlıkları azalttığını ve makro-finansal istikrarı güçlendirdiğini belirtti.Şimşek "Bu program, şoklar karşısında gerçek bir stres testinden geçerek başarısını kanıtladı. Artık kalıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme için sağlam bir zemine sahibiz, Türkiye ekonomisi pozitif bir döngüye girmiş durumda" dedi. Bütçenin gelir tarafında enflasyon muhasebesi ve büyümedeki yavaşlama nedeniyle, Orta Vadeli Program'a kıyasla "aşağı yönlü bir sapma" öngördüklerini belirten Şimşek, harcama tarafında ise bir sapma öngörmediklerini söyledi.Dezenflasyon sürecinin kapsamlı şekilde ve kalıcı nitelikte ilerlediğini, olası risklere karşı hazırlıklı olduklarını ve enflasyondaki düşüşün kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerini belirten Şimşek, "Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminimizi koruyoruz. Dezenflasyon süreci için gerekli koşullar büyük ölçüde devrede. Dezenflasyon, öngördüğümüz rota doğrultusunda ilerliyor" dedi. Enflasyonun bu yılı TCMB tahmin aralığı olan yüzde 19-29 bandında tamamlayacağını, 2026'da yüzde 20'nin altına, 2027'de ise tek haneli seviyelere ineceğini söyleyen Şimşek, enflasyon hedeflerine para, maliye, gelirler ve arz yönlü politikaların eşgüdümü ile ulaşacaklarına dikkat çekti.