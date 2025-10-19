30 bin çocuğa hemzemin geçit eğitimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi'yle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, TCDD 2022-2030 Emniyet Strateji Belgesi ve 2022-2025 Eylem Planı çerçevesinde başlatılan proje ile özellikle demiryoluna yakın bölgelerde yaşayan öğrenci ve vatandaşların güvenli geçiş kurallarını öğrenmesinin amaçlandığını vurguladı.

30 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

2022 yılında hayata geçirilen proje kapsamında şimdiye kadar İzmir, Aydın, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Batman, Diyarbakır gibi illerde yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaşıldığını aktaran Uraloğlu, her eğitim-öğretim yılında 10 binden fazla çocuğun projeyle buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma projeleri ile yatırımları kadar eğitim ve trafik bilincini de çok önemsiyoruz. Bu kapsamda demiryolunun geçtiği bölgeler başta olmak üzere Türkiye genelinde öğrencilere hemzemin geçitlerden emniyetli geçiş için uygulamalı eğitim veriyoruz. Projenin başladığı günden itibaren 30 bin öğrencimize ulaşarak hemzemin geçitlerde uyulması gereken kuralları teorik olarak anlatıp uygulamasını birebir gösterdik. Her öğretim yılında 10 bin öğrenciye hemzemin geçitlerden emniyetli geçiş için uygulamalı eğitim vererek farkındalık oluşturacağız." dedi.

HEDEF: TÜM TÜRKİYE

Bakan Uraloğlu, projenin amacının yalnızca öğrencilerde değil, onların ailelerinde de farkındalık oluşturmak olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Demiryolu emniyeti konusunda küçük yaşta kazanılan bilinç, hayat boyu sürecektir. Hemzemin geçitlerde güvenliği artırmak için çocuklarımızdan başlayarak toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Nihai amacımız, ülke genelinde tüm ilkokul düzeyindeki öğrencilerimize ulaşmaktır. Ayrıca, yılın belli dönemlerinde periyotlar halinde, hemzemin geçitlerin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıp, broşür dağıtarak da bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

OYNAYARAK ÖĞRENİYORLAR

Proje kapsamında ilkokullarda İl Millî Eğitim Müdürlükleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilen etkinliklerde, yere oluşturulan hemzemin geçit görselleri üzerinde öğrencilerin tren ve otomobil maskeleriyle oyunlar oynadığını, şarkılar söylediğini belirten Uraloğlu, "Çocuklar hem eğleniyor hem de hemzemin geçitlerden güvenli geçişin önemini yaşayarak öğreniyor. Ayrıca etkinliklerde boyama kitapları, etkinlik setleri, kalem kutuları ve 'Demiryolu Müfettişi' rozetleri dağıtarak bilincin daha kalıcı olmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

"Hemzemin Geçit Sayısı 4 Bin 810 Adetten 2 Bin 576'ya Düşürüldü"

Demiryollarında yaşanan büyük değişim ve gelişime paralel olarak hemzemin geçitlerin de yenilenerek daha güvenli hale getirildiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu konuşmasını şöyle tamamladı: "Hemzemin geçitleri daha güvenli hale getirmek için yapılan iyileştirmeler neticesinde 2002 yılından 2024 yılının sonuna kadar toplam 2 bin 234 adet geçit kapatılarak hemzemin geçit sayısı 4 bin 810 adetten 2 bin 576'ya düşürüldü."