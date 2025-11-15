30 bin ton petrokimya ürünü taşıyordu! İran yabancı petrol tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, ülkenin ulusal çıkarlarını koruma kapsamında yabancı bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.

DMO Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Birliklerimiz, dün sabah saat 07.30'da yargı makamlarının Talara adlı, Marshall Adaları bayraklı petrol tankerinin yüküne el konulmasına ilişkin talimatı üzerine, ülkenin güneydoğusundaki Mekran kıyılarında tankeri durdurarak alıkoydu" ifadeleri kullanıldı.

Tankerin 30 bin ton petrokimya ürünü taşıdığı ve Singapur'a seyir halinde olduğu belirtilirken, tespit edilen ihlaller nedeniyle bu sabah inceleme amacıyla limana yönlendirildiği kaydedildi. Ayrıca yapılan kontrollerde tankerin yasa dışı yük taşıdığının kesinleştiği, operasyonun ise yargı makamlarının emri doğrultusunda ve yasal görevler çerçevesinde başarıyla gerçekleştirildiği bildirdi.