30 metre derinlikte marul üretiyor

Dünya, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele ediyor. Türkiye de gelecekte oluşabilecek tehlikelere karşı önemli stratejileri hayata geçiriyor. Bu kapsamda kapalı alanlarda topraksız tarım teknolojilerinde ciddi projeler de bir bir devreye alınıyor. Topraksız tarımın bir örneği de Kağıthane Belediyesi'ne ait kapalı otoparkın eksi sekizinci katında gerçekleştirildi. Aralık 2022'de Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarafından açılan bu merkezde, 30 metre derinlikte ve güneşsiz alanda sadece led ışıklarla tarım ürünleri yetiştiriliyor, araştırma çalışmaları yapılıyor. Merkez, dünyada kapalı tarım uygulamasının yapıldığı en derin ikinci proje olma özelliği taşıyor. İngiltere'de 33 metre derinlikte hayata geçirilen bir proje ilk sırada yer alıyor. Kapılarını SABAH'a açan merkez önümüzdeki yıllarda birçok yerde hayata geçecek.İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve Ar-Ge Merkezi'nin proje aşamasından bu yana iş ortağı olduklarını söyledi. Merkezde yapılan üretimin her birinin 1 metrekarelik tablalarda gerçekleştirildiği bilgisini veren Ünal, "3 üretim ünitesinde toplam 384 adet üretim tablası bulunuyor. Fide yetiştirme ünitesinde ise toplam 26 adet tabla yer alıyor. Toplam 275 metre kareden oluşan 3 ünitede yapılan toplam bitkisel üretim tarlada yapılan yaklaşık 20 dekar üretime eşdeğer durumda" dedi.Tesiste şu anda fesleğen ve marulun yetiştirildiğini aktaran Ünal, ortalama her ay hasat yapıldığı için tesisin tam kapasiteyle çalışması durumunda yıllık 24 bin adet marul, 4 ton fesleğen elde etmenin mümkün olduğunu kaydetti. İGSAŞ'ın 2022'de hububat ticaretine başladığını, Samsun'da organomineral gübre tesisi kurmak için çalışmalar yürüttüğünü ve yem sektöründe yeni bir yatırım planladıklarını belirten Ünal, şöyle devam etti: "Dikey tarım da bu vizyonun bir parçası. Bu alanda üretici olarak bir faaliyetimiz yok ancak ülkemizde tarımın sürdürülebilir olması, dışa bağımlılığın azaltılması, maliyetlerin düşüp verimin artmasını sağlayacak dikey tarım çalışmasının proje ortağı olduk."İGSAŞ sadece dikey tarım değil, daha verimli, toprağı koruyan teknolojiler için de Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Yıldızlar Yatırım Holding'in Ar-Ge merkezi olarak Aralık 2018'den beri yetlerini sürdüren İGSAŞ Ar-Ge Merkezi, akıllı tarım teknolojilerine örnek olacak CEMRE ve TOYGAR ismiyle tarımda kullanılan bir drone ve robot geliştirdi. 700 m2 büyüklüğündeki merkezin 3 bitki üretim, 1 adet de tohum çimlendirme ünitesi var.