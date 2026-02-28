300.000 takipçi üstü 1.000 sosyal medya fenomenine eğitim verilecek

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle düzenlenen eğitimlerde bugüne kadar 267 sosyal medya içerik üreticisine hukuki ve etik sorumlulukları anlatılırken programın daha fazla kişiye ulaşması için yeni planlama yapıldı.

EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, kamuoyunda "influencer" olarak bilinen sosyal medya içerik üreticilerine yönelik "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı", 25 Kasım 2024'te başladı ve çeşitli adımlarla devam ediyor. Program, sosyal medya paylaşımlarıyla vatandaşları etkileyen fenomenlere yönelik olarak tasarlandı.

Eğitimlerde, tüketici hakları ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, Reklam Özdenetim Kurulunun yapısı ve işleyişi ile örnek kararlar hakkında sunumlar yapılıyor. Ayrıca pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları ve kişisel verilerin korunması gibi konular da katılımcılara aktarılıyor.

VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Programda, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen vergi müfettişleri, sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında bilgi veriyor. Böylece fenomenler hem reklam hem de vergi sorumlulukları konusunda bilinçlendiriliyor.

KATILIM VE HEDEFLER

İlk eğitim, 25 Kasım 2024'te İstanbul'daki Vergi Denetim Kurulu hizmet binasında gerçekleştirildi. Bugüne kadar 4 kez yapılan eğitim programına sosyal medya hesaplarında 300 bin ve üzeri takipçisi olan 267 influencer katıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, katılım belgesi almaya hak kazandı.

Programın yıl sonuna kadar İstanbul'da yüz yüze devam etmesi ve toplamda 1000 sosyal medya etkileyicisine ulaşması hedefleniyor. Fenomenler, program hakkında detaylı bilgiye "smeegitimi.com" adresinden erişebiliyor.