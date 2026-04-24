Haberler Ekonomi Haberleri 32 ilde 71 taşınmaz özelleştirme programına alındı
Giriş Tarihi: 24.04.2026 09:41

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Hazine’ye ait 71 taşınmaz özelleştirme kapsamına dahil edildi. Elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı’na aktarılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye genelinde 32 ilde bulunan ve mülkiyeti Hazine'ye ait 71 taşınmaz, özelleştirme programına alındı. Söz konusu varlıklar farklı yöntemlerle ekonomiye kazandırılacak.

BİRDEN FAZLA YÖNTEM UYGULANABİLECEK

Karar kapsamında taşınmazlar; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ya da işletme hakkı devri gibi yöntemlerin tek tek veya birlikte kullanılmasıyla özelleştirilebilecek.

GELİR SAĞLIK BAKANLIĞI'NA AKTARILACAK

Özelleştirme işlemlerinden elde edilen gelir, gerekli giderler düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı adına açılacak hesaba aktarılacak.

SÜRE 2028 SONUNA KADAR

Program kapsamındaki taşınmazların özelleştirme süreci, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek ve işlemlerin 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
#ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI #HAZİNE

