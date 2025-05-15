3.2 milyar lira kârla 2025’e güçlü başladı

Emlak Konut GYO, Olağan Genel Kurulu'nda ilk çeyrek performansını açıkladı. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "2025'in ilk üç ayında 3 milyar 253 milyon TL net kâr açıkladık. Bu, yatırımcılarımıza güçlü ve dengeli bir bilanço sunduğumuzu gösteriyor" dedi. Yılmaz, şirketin aktif büyüklüğünün 218 milyar 72 milyon TL'ye, net aktif büyüklüğünün ise 167 milyar 100 milyon TL'ye ulaştığını söyleyen Yılmaz, "Bu rakamlar, sürdürülebilir büyüme stratejimizin kararlılıkla devam ettiğini ve uzun vadeli potansiyelimizi daha da pekiştirdiğimizi ortaya koyuyor" diye konuştu.

KAMPANYA HAREKETİ

Emlak Konut GYO, 19 Şubat'ta 'Kazançlı Yatırım' kampanyasını devreye almış, ilk etapta 23 Mart'a kadar süreceği açıklanan kampanya, gelen talep üzerine 27 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Yasir Yılmaz, "Yılın ilk çeyreğinde 360 bin metrekare büyüklüğünde, toplam 3 bin 4 bağımsız bölüm sattık. Bu satışlardan elde ettiğimiz 31.5 milyar TL'lik gelir, kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın ve projelerimize duyulan güvenin en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı. Stratejik bölgelerde gerçekleştirdikleri beş yeni arsa alımıyla, 2025'in ilk çeyreğinde şirket portföyüne 255 bin 500 metrekarelik yeni bir alan kattıklarını açıklayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Bu arsaların toplam ekspertiz değeri 9 milyar 171 milyon TL olarak belirlendi. Bu yatırımlarla birlikte proje geliştirilebilir toplam arsa büyüklüğü 4 milyon 63 bin metrekareye, ekspertiz değeri ise 64 milyar 425 milyon TL'ye ulaştı."



İHALELER DEVAM EDİYOR

2025'İN ilk çeyreğinde, 2 adedi gelir paylaşım modeli olmak üzere toplam 29 adet ihale sürec-i ni başarıyla ve şeffaf bir şekilde sonuçlandırdıklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Sonuçlanan 2 adet gelir paylaşımı ihalesinde 7.2 milyar TL toplam satış geliri öngörülmüş olup, bu gelirin 3.4 milyar TL'si Emlak Konut payı olarak belirlendi veb u ihaleler ortalama 2.09 gibi yüksek bir çarpan değeriyle tamamlandı." Yılmaz, şirketin 5 milyar TL hedef büyüklüğe sahip Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) kurmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğunu belirterek, "Bu yeni fon, yatırımcılarımıza düşük riskli ve öngörülebilir getiri sunarken, projelerimize finansman çeşitliliği sağlayacak" dedi.