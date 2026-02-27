33 milyon yolcu, 30 milyon ton yük taşıyacak! Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi ihalesi Resmi Gazete’de

"LOJİSTİKTE YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK"

Projenin, Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacağını, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Hat Çatalca'da, şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Bu hat sayesinde Marmaray üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığı rahatlayacak, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demir yoluyla birbirine bağlanacak." diye konuştu.

Uraloğlu, hattın toplam 125 kilometre uzunluğunda inşa edileceğini bildirerek, proje kapsamında toplam uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edileceğini ifade etti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu hattının Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracağına dikkati çeken Uraloğlu, "Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.