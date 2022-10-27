3.5 yılda Kumru’ya 11 milyon TL’ik yatırım

ORDU Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Ordu'nun su ve altyapı konusunda yarınlarını garanti altına alacak birçok yatırımı hayata geçiriyor. 19 ilçede, alt ve üst yapıya yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiren OSKİ, Kumru ilçesinde ise 3.5 yılda, 11 milyon TL'lik önemli bir yatırıma imza attı. Kumru ilçesi genelinde yaptığı çalışmayla vatandaşları modern alt ve üst yapıya kavuşturan OSKİ, yeni yatırımlar için de çalışma başlattı.OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 3.5 yıllık süreçte Kumru'da içme suyu ve kanalizasyon hatlarında önemli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda 11 milyon TL'lik yatırımın gerçekleştirildiği Kumru'da 1 adet sondaj kuyusu, yaklaşık 40 kilometreye eşdeğer 38 bin 849 metre içme suyu hattı ve 6 bin 567 metre kanalizasyon hattı vatandaşların kullanımına sunuldu. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kumru ilçesine yapılacak yeni yatırımlarla, ilçede su ve alt yapı sorununa kalıcı çözüm sağlanması hedefleniyor.