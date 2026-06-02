352 milyon TL ceza! Bakanlıktan devre tatil ve devre mülk uyarısı: Vatandaşlar nelere dikkat etmeli?

Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan şikâyetler üzerine devre tatil ve devre mülk satışlarında vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, özellikle ücretsiz tatil vaadi, agresif pazarlama yöntemleri ve vekâletname yoluyla gerçekleştirilen işlemler nedeniyle tüketicilerin mağduriyet yaşayabildiğine dikkat çekti.

Devre tatil ve devre mülk sistemlerinin, farklı bütçelere hitap etmesi, yılın dört mevsimi kullanılabilmesi ve cazip fiyat seçenekleri sunması nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, sektörde faaliyet gösteren bazı firmaların satışlarını artırmak amacıyla çeşitli pazarlama yöntemlerine başvurduğu ifade edildi.

Bakanlığa ulaşan başvurularda, geçmişte satın alınan devre mülklerin satışı için tüketicilerle iletişime geçildiği, çeşitli gerekçelerle ikna edilen vatandaşlardan vekâletname alındığı ve bu yöntemle farklı bağımsız bölümlerin devrinin gerçekleştirildiği yönünde şikâyetlerin yer aldığı bildirildi. Ayrıca, ödeme iadesi veya tapu iptali talebiyle firmalara başvuran bazı tüketicilerin benzer yöntemlerle ikinci kez satış işlemlerine yönlendirildiği, senet imzalatıldığı ve ek ödemeler talep edilerek yeniden mağdur edildiği kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu faaliyetlere yönelik yürütülen incelemeler kapsamında 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporunun Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildiği belirtildi. Ayrıca 62 firma hakkında gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığı, 3 firma hakkındaki denetim sürecinin ise devam ettiği aktarıldı.