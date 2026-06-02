352 milyon TL ceza! Bakanlıktan devre tatil ve devre mülk uyarısı: Vatandaşlar nelere dikkat etmeli?

Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan şikâyetler üzerine devre tatil ve devre mülk satışlarında vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, özellikle ücretsiz tatil vaadi, agresif pazarlama yöntemleri ve vekâletname yoluyla gerçekleştirilen işlemler nedeniyle tüketicilerin mağduriyet yaşayabildiğine dikkat çekti.
Devre tatil ve devre mülk sistemlerinin, farklı bütçelere hitap etmesi, yılın dört mevsimi kullanılabilmesi ve cazip fiyat seçenekleri sunması nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, sektörde faaliyet gösteren bazı firmaların satışlarını artırmak amacıyla çeşitli pazarlama yöntemlerine başvurduğu ifade edildi.
Bakanlığa ulaşan başvurularda, geçmişte satın alınan devre mülklerin satışı için tüketicilerle iletişime geçildiği, çeşitli gerekçelerle ikna edilen vatandaşlardan vekâletname alındığı ve bu yöntemle farklı bağımsız bölümlerin devrinin gerçekleştirildiği yönünde şikâyetlerin yer aldığı bildirildi. Ayrıca, ödeme iadesi veya tapu iptali talebiyle firmalara başvuran bazı tüketicilerin benzer yöntemlerle ikinci kez satış işlemlerine yönlendirildiği, senet imzalatıldığı ve ek ödemeler talep edilerek yeniden mağdur edildiği kaydedildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu faaliyetlere yönelik yürütülen incelemeler kapsamında 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporunun Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildiği belirtildi. Ayrıca 62 firma hakkında gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığı, 3 firma hakkındaki denetim sürecinin ise devam ettiği aktarıldı.
TÜKETİCİLERE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
Bakanlık, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için sözleşme ve belgelerin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. İmzalanan sözleşme, senet ve vekâletnamelerin içeriğinin, tüketicilere sunulan vaatlerle uyumlu olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi.
Özellikle "ücretsiz tatil kazandınız" gibi vaatlerle yapılan davetlere karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu tür organizasyonların çoğu zaman tanıtım ve satış faaliyetleri amacı taşıdığına dikkat çekildi.
Devre tatil satışlarında tüketicilere, sözleşme imzalanmadan en az bir gün önce ön bilgilendirme formunun verilmesinin yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Ayrıca tüketicilerin sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahip olduğu belirtildi.
Tapu devrini içeren sözleşmelerde cayma bildiriminin noter aracılığıyla yapılması gerektiği, yalnızca kullanım hakkı devrini kapsayan sözleşmelerde ise yazılı bildirimin yeterli olduğu kaydedildi.
CAYMA SÜRESİ DOLMADAN ÖDEME TALEP EDİLEMEZ
Bakanlık, 14 günlük cayma süresi sona ermeden tüketicilerden herhangi bir ad altında ödeme talep edilemeyeceğini, borçlandırıcı belge alınamayacağını ve ödeme tarihlerinin cayma süresi içinde olacak şekilde belirlenemeyeceğini vurguladı.
Ayrıca tapu devri içermeyen ve yalnızca kullanım hakkı sağlayan devre tatil sözleşmelerinin en fazla 10 yıl süreyle kurulabileceği belirtildi. Tüketicilerin, kullanmayacakları dönemler için en az 90 gün önceden yazılı bildirimde bulunmaları halinde aidat, gider payı veya benzeri ücretlerin talep edilemeyeceği ifade edildi.
UYUŞMAZLIKLARDA BAŞVURU YOLLARI
Açıklamada, tüketicilerin mağduriyet yaşamaları halinde 2026 yılı için değeri 186 bin liranın altında kalan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemelerine başvurabilecekleri bildirildi.
Tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabuluculuk sürecinin tamamlanmasının zorunlu olduğu belirtilirken, dolandırıcılık iddiaları gibi suç teşkil eden durumlarda Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulması gerektiği hatırlatıldı.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların hak kaybı yaşamamaları için devre tatil ve devre mülk satışlarında dikkatli hareket etmeleri ve sözleşme süreçlerini titizlikle incelemeleri çağrısında bulundu.