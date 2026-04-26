397 milyon yolcu sınırı aşıldı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılıkta son 24 yılda kaydettiği büyümeye ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Havalimanı altyapısından yolcu kapasitesine kadar birçok alanda önemli artışlar yaşandığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin küresel havacılıkta üst sıralara yükseldiğini vurguladı. Uraloğlu, "Son 24 yılda havalimanlarımızın yıllık yolcu kapasitesini 55 milyondan 397.4 milyonun üzerine çıkardık" dedi. Türkiye genelinde havalimanı sayısının 26'dan 58'e yükseldiğini açıklayan Uraloğlu, terminal alanlarının da 541 bin metrekareden 4.1 milyon metrekareye çıktığını söyledi.