4 ilde 6 taşınmaz kapalı zarf teklif ve pazarlık usulüyle satılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 4 ildeki 6 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, satışa çıkarılan taşınmazlar Antalya'nın Alanya, Ankara'nın Çankaya, İzmir'in Aliağa ve Yalova merkez ilçelerinde bulunuyor.

SON TEKLİF TARİHLERİ AÇIKLANDI

İhale takvimine göre Antalya'daki 2 taşınmaz için son teklif verme tarihi 9 Haziran olarak belirlendi. Ankara, İzmir ve Yalova'daki toplam 4 taşınmaz için ise teklifler 10 Haziran'a kadar teslim edilebilecek.

İHALELER PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK

ÖİB tarafından düzenlenecek ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınması ve ardından gerçekleştirilecek görüşmelerle "pazarlık" usulüne göre yapılacak.

İhale süreci, pazarlık görüşmelerine katılan teklif sahipleri arasında gerçekleştirilecek açık artırma aşamasıyla tamamlanacak.

