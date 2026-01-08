4 milyon emeklinin gözü zam toplantısında

En düşük emekli maaşı alan 4 milyon 11 bin 700 emeklinin gözü, hükümetin alacağı kararda. Yılsonu enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.19 zam yapıldı. Mevcut hesaplamalara göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının da 18 bin 939 liraya yükselmesi öngörülüyor. Ancak bu artışın hayata geçirilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Türkiye'de kök aylığı düşük kalan emeklilerin sayısı 4 milyon 11 bin civarında. Kök maaşlar arasında ise tarım işçi emeklileri örneğinde olduğu 8 bin TL, 11 bin TL 14 bin TL gibi farklı seviyeler söz konusu. Hükümet, kök aylığı düşük kalan emeklilerin mağduriyetini gidermek amacıyla ek maliyeti Hazine'nin üstleneceği yeni bir çalışma başlattı. Bu amaçla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi yönetimi toplanarak zam oranının akıbetine karar verecek. Toplantıya Yılmaz'ın dışında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak. Toplantıda 4 milyon 11 bin 700 vatandaşı ilgilendiren yasal düzenlemenin detayları netleştirilecek. Zamma ilişkin senaryolar masaya yatırılırken, bütçeye getirecek yük ve mali analiz ele alınacak. İlk hesaplamalarda bütçeye 100 milyar TL'nin üzerinde bir etkisinin olacağı hesaplanıyor. Kulislerde beklenti en düşük emekli maaşına yüzde 12.19'luk enflasyon oranı kadar zam yapılması ve 18 bin 939 TL olması yönünde. En düşük emekli maaşına ilişkin kararın netleşmesinin ardından, yapılacak zam düzenlemesi TBMM'de bir önerge verilerek kanunlaştırılacak.