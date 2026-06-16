4 ülkeden otomobil lastiği ithalatına damping soruşturması

Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı.

DAMPİNG SORUŞTURMASI RESMİLEŞTİ

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle birlikte, bazı ülkelerden yapılan binek otomobil dış lastik ithalatına ilişkin açılan damping soruşturmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Yerli üretici Petlas Lastik Sanayi AŞ ve Kocaeli Lastik Sanayi AŞ tarafından yapılan başvuruya Sumitomo Rubber Ako Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ firmasının da destek verdiği belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu tespit edildiği ifade edilerek, söz konusu ülkeler menşeli binek otomobil dış lastiklerine yönelik damping soruşturmasının açılmasına karar verildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör