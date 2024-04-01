4 yıllık seçimsiz dönem Türkiye için büyük fırsat

Türkiye, geçtiğimiz yılki seçimlerin ardından para politikasını normalleştirip, açıkladığı Orta Vadeli Program ile enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyarken, yerel seçimlerin de geride bırakılmasıyla 4 yıl sürecek seçimsiz bir döneme girdi. İş dünyasının temsilcileri, ekonomi politikalarına odaklanılması gereken bu sürecin, yapısal reformlar için tarihi bir fırsat sunduğu görüşünde. Bu dönemin sürdürülebilir büyümenin ve makroekonomik istikrarın sağlanması ile enflasyonun kalıcı olarak tek haneye indirilebilmesi için büyük önem taşıdığına işaret eden iş insanları, ekonomi yönetiminin bu konudaki kararlılık mesajlarının önümüzdeki döneme ilişkin umutları artırdığını vurguladı.Yerel yönetimlerle işbirliğimizi daha da güçlendirerek, başkentimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Belediye başkanlarımızın 'başkentin sanayisinden sanayinin ve teknolojinin başkent hedefimize ulaşmada destek olmaya ine' devam edeceklerine inanıyorum.Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması, sorunların çözülmesi ve kalıcı gelişmeyi sağlayabilmek için de vergi konusu başta olmak üzere yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor. Ankara'nın dünya başkenti haline gelmesi için atılacak olumlu adımları bekliyoruz.Yerel seçimlerin geride kalmasıyla birlikte, önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunuyor. Bu kesintisiz dönem, enflasyonunu düşürmüş, makro dengelerini kurmuş, sürdürülebilir büyüme yoluna geri dönmeye hazır bir Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsattır. Ülke olarak muazzam bir potansiyelimiz var.Türkiye büyük bir demokratik olgunlukla bir seçimi daha tamamladı. Önümüzde seçimsiz 4 yıllık dönemin ülkemiz ve ihracatımız açısından en iyi şekilde değerlendirileceğine ve 2028'de mal ihracatında 375, hizmet ihracatında da 200 milyar dolarlık hedefi yakalayıp geçeceğimize inanıyorum.Deprem başta olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendiği ve halkımızın ekonomik sorunlarının da azaldığı bir dönem olmasını ümit ediyoruz. Seçim sonrası, yapısal reformlara daha fazla ağırlık verilmeli.Ülkemiz yerel seçim sürecini örnek bir demokratik kültür ve olgunlukla tamamladı. Artık çok ivedi bir şekilde ekonomiye ve sorunlara odaklanmak gerekiyor. Yerel Seçim sonuçlarının memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum.Artık önümüzde seçim gündemini geride bıraktığımız çok önemli bir süreç var. Bu süreçte, başta enflasyonla mücadele olmak üzere, yapısal reformlar dahil atılacak tüm adımların bir an önce ve kararlılıkla yapılması geleceğimiz için çok önemli. Ülkemizin ekonomik hedeflerine hızla ulaşması, küresel ticaretteki yükselişini sürdürmesi, gelişen sanayisi ile beraber daha fazla istihdam sağlaması ve refahın dengeli dağılımı amacıyla yatırımlarla birlikte istikrarlı ve dengeli büyüyen bir Türkiye için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele, para ve maliye politikası eş güdümünde daha başarılı olacaktır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile öngörülebilirlik güçlenecektir. Böylece teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar artacaktır.4 yıllık seçimsiz bir döneme girilmesi ekonomi yönetiminin elini rahatlatacak. Enflasyonla mücadele yeni dönemde en öncelikli gündem başlığı olacak. BMD olarak enflasyonla mücadeleye her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Ekonomi yönetimi de perakende sektörünün elini güçlendirecek adımlar atacaktır.İş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra, uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönem, enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Bu sayede, çevresinde çatışma ve savaşların kol gezdiği Türkiye, daha da güçlenen ekonomisi ve demokrasisiyle güvenli bir liman olmayı sürdürecektir. İş dünyası olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm gücümüzle yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama devam edeceğiz.