40 bin genç için 40 bin teknolojik çiftlik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Vakfı'nın (TÜME) geliştirdiği proje ile 81 ilde tarıma ilgi duyan 40 bin genç için 100 büyükbaş kapasiteli 40 bin teknolojik çiftlik kurulması planlanıyor. Üniversite mezunu olma şartı bulunmayan projeye tüm gençler başvurabileceği gibi, gençler ilk etapta üniversitelerde kurulacak örnek çiftliklerde eğitimden geçirilecek. Ardından yaşadıkları köye çiftliklerin kurulması sağlanacak ve bekar gençler çiftlikte 2, evliler 3 asgari ücretle çalışan olarak başlayacak. Başarılarına göre 5-10 yıl sonra ise çiftlikler içerisindeki hayvan ve tarım makineleri ile gençlere hibe edilecek. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede Türkiye'de çiftçi yaş ortalamasının 59 olduğunu, 18-32 yaş aralığında bu işi yapanların oranının ise yüzde 5'le sınırlı kaldığını ifade etti.

İLK ÇİFTLİK MAKÜ'DE

Genç çiftçi sorununun çözümü için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Vakfı'nın (TÜME) ortaklaşa bir proje yürüttüğünü ve bu kapsamda ilk çiftliğin üniversitelerinde kurulacağını anlatan Dalgar, "YÖK'le TÜME arasında işbirliği protokolü yapıldı. Ülke çapında otonom, yapay zekaya dayalı çiftlikler kurulacak. Çiftlikler ilk etapta 10 üniversitede (Ege, Ankara, Selçuk, Urla, Samsun 19 Mayıs, Harran, Erzurum Atatürk ve Tekirdağ Üniversitesi) olacak. Tarıma ilgisi olan tüm gençler başvurabilecek" dedi.