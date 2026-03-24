40 meslekte daha yeterlilik belgesi zorunlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından aralarında ekskavatör operatörü, beton pompa operatörü, iş makinesi bakım ve onarımcısı, hibrit araç bakım onarımcısının da bulunduğu 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu tebliğine göre, standardı belirlenen ve listede yer alan mesleklerde çalışanların mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi. 12 aylık geçiş sürecinin ardından belgesiz çalışanlara izin verilmeyecek. Mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerden mezun olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programları tamamlayarak kurs bitirme belgesi alanlar, belgelerinde belirtilen alanlarda çalışmaları şartıyla düzenlemeden muaf tutulacak. Düzenleme; elektrikli araç bakım ve onarımı, klima sistem montajı, elektrikli araç montajı, hibrit araç bakımı, fotovoltaik güç sistemleri kurulumu, rüzgar enerji sistemi personeli ve mobil vinç operatörlüğü gibi toplam 40 tehlikeli ve çok tehlikeli mesleği kapsıyor.

İŞTE 40 MESLEK

Atık ayırma işçisi, atık koordinatörü, batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 4), batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 5), beton pompa operatörü, bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı, bireysel ve ticari klima sistemleri montajcısı, biyogaz sistemleri personeli, buhar kazanı operatörü, dökümcü, ekskavatör operatörü, elektrikli araç montaj elemanı (seviye 3, seviye 4), elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 3), elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 4), florlu sera gazlı cihazlar teknik personeli, fotovoltaik güç sistemleri personeli (seviye 4), fotovoltaik güç sistemleri personeli, güneş-ısıl sistem personeli (seviye 4), güneş-ısıl sistem personeli (seviye 5), hibrit araç bakım onarımcısı, ısıtma tesisat bakım onarım ve servis elemanı, iş makinesi bakım ve onarımcısı, işletme elektrik bakımcısı, kızgın yağ kazanı operatörü, maçacı, matkap tezgah işçisi (seviye 3), matkap tezgah işçisi, mermer-doğaltaş imalat elemanı, mermer-doğaltaş ocakçısı, mobil vinç operatörü, nezaretçi (maden), rüzgâr güç sistemi personeli, rüzgar güç sistemi personeli, sıcak su kazanı operatörü, sıhhi tesisat bakım onarım ve servis elemanı, tahlisiyeci (maden), tehlikeli atık toplayıcısı, tehlikeli madde taşımacılığı şoförü.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ODAKLI MESLEKLER DE LİSTEDE



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tebliğe ilişkin sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Nitelikli iş gücünü güçlendirmek ve çalışma hayatında standartları yükseltmek için önemli bir adım daha attık. İş sağlığı ve güvenliği açısından kritik alanlar ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı meslekleri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına aldık. Bu düzenlemeyle birlikte 40 yeni mesleğin daha dahil edilmesiyle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204'ten 244'e çıktı."