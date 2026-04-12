41 adet akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nın akaryakıt ve ikmal operasyonlarında kullanılmak üzere TÜRASAŞ tarafından 41 adet ZACENS tipi sarnıç yük vagonu üretileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş (TÜRASAŞ) tarafından üretimi devam eden ZACENS tipi sarnıç akaryakıt ve ikmal vagonlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde ordumuzun akaryakıt ve ikmal operasyonları için toplam 41 adet yeni ZACENS tipi sarnıç yük vagonunu üreteceğiz böylelikle teslim ettiğimiz önceki 9 adet ile birlikte toplam 50 adet yerli vagonu ordumuzun hizmetine sunacağız" dedi.