420 reforme küçükbaş hayvan satışa çıkıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 420 reforme küçükbaş hayvanın satışını gerçekleştirecek.
Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre satış, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen hayvanları kapsıyor.
SATIŞ AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİYLE YAPILACAK
İhale kapsamında küçükbaş hayvanların satışı üç parti halinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
İhalenin 14 Mayıs Perşembe günü yapılacağı bildirildi.
İhaleye ilişkin şartnamenin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde ve işletme müdürlüğünde görülebileceği belirtildi.
Ayrıca detaylara TİGEM resmi internet sitesi üzerinden de ulaşılabilecek.