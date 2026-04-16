4.5 ay sürecek av yasağı başladı

1 Eylül 2025'te başlayan balıkçılık sezonu 15 Nisan itibarıyla sona erdi. Türkiye genelindeki denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için yaklaşık 4.5 ay sürecek olan av yasağı dönemi başladı. Türkiye'nin su ürünleri üretiminde son 10 yılda belirgin bir değişim yaşandı. 2014'te 537 bin 345 ton toplam üretim yapılırken 2024'te yüzde 73 artışla 933 bin 194 tona ulaştı. 2014'te üretimin yüzde 56'sı avcılıkla sağlanırken 2024'te bu oran yüzde 38'e geriledi. Aynı dönemde yetiştiricilik üretimi ise yüzde 145 arttı. Son 10 yılda deniz balıkları avcılığı ise yüzde 25.5 oranında arttı. 2024'te avlanan deniz balığı arasında en çok avlanan türlerin başında hamsi gelirken onu palamut ve sardalya izledi.

