45 ilin nüfusunu aştı! Şubat’ta 15 milyon yolcu hava yolu ile seyahat etti

'YOLCU TRAFİĞİNDE YÜZDE 7,7 ARTIŞ OLDU'

Uraloğlu, ocak-şubat döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 133 bin 559, dış hatlarda 115 bin 767 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 338 bin 175'e ulaştığını ifade etti. Söz konusu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 4,1 arttığını belirten Uraloğlu, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 15 milyon 264 bin 562, dış hat yolcu trafiğinin 17 milyon 593 bin 28 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 32 milyon 877 bin 752 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Şubat sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,7 artış oldu" dedi.

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 138 bin 209 ton, dış hatlarda 625 bin 264 ton olmak üzere toplamda 763 bin 473 tona ulaştığını bildirdi.

'İSTANBUL HAVALİMANI 12 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ'

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda ise şubat ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 409, dış hatlarda 31 bin 52 olmak üzere toplamda 39 bin 461'e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 167 bin 984, dış hatlarda 4 milyon 692 bin 989 olmak üzere toplamda 5 milyon 860 bin 973 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti. Ocak-şubat döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 17 bin 674, dış hatlarda 66 bin 877 olmak üzere toplamda 84 bin 551 uçak trafiği gerçekleştiğini vurgulayan Uraloğlu, "İç hatlarda 2 milyon 497 bin 817, dış hatlarda 10 milyon 273 bin 964 olmak üzere toplamda 12 milyon 771 bin 781 yolcu trafiği gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

'SABİHA GÖKÇEN'DE 7 MİLYONLUK YOLCU TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ'

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 606, dış hatlarda 12 bin 514 olmak üzere toplamda 21 bin 120 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 551 bin 469, dış hatlarda 2 milyon 174 bin 752 olmak üzere toplamda 3 milyon 726 bin 221 oldu" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 aylık süreçte iç hatlarda 18 bin 85, dış hatlarda 26 bin 723 olmak üzere toplamda 44 bin 808 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 3 milyon 303 bin 801, dış hatlarda 4 milyon 612 bin 394 olmak üzere toplamda 7 milyon 916 bin 195 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda bin 936, iki aylık dönemde ise 3 bin 798 olarak gerçekleştiğini de belirtti.