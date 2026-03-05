46 internet sitesi erişim yasağı geldi! SPK’dan 14.688 milyon TL’lik ceza kararı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 46 internet sitesi erişim yasağı getirilmesine karar verdi. Aynı zamanda 2 şirket ve 1 kişiye toplamda 14.688 milyon TL'lik idari para cezası verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımladı. Bültende; dev borçlanma aracı ihraç onaylarından ilyonluk idari para cezalarına, yeni faaliyet izinlerinden erişim engeli getirilen onlarca internet sitesine kadar kritik kararlar yer aldı.

14 MİLYON 688 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Kurul, yapılan incelemeler sonucunda önemli idari para cezaları uyguladı:

  • İnfo Yatırım hakkında müşteri cari hesaplarının sürekli borç bakiye vermesi nedeniyle şirkete 13.305.083 TL idari para cezası verildi.
  • Akça Kimyevi Maddeler konkordato başvurusu ve basında çıkan haberlere ilişkin özel durum açıklamalarını derhal yapmadığı gerekçesiyle toplamda yaklaşık 710 bin TL ceza aldı.
  • Sasa Polyester (#SASA) payına dayalı SLSEZ.V varant piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Ersin Arslan'a 673 bin 385 TL idari para cezası verildi.

46 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem ve kripto varlık alım satımı yaptırdığı tespit edilen 46 internet sitesine erişim engeli getirdi.

