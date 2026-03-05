46 internet sitesi erişim yasağı geldi! SPK’dan 14.688 milyon TL’lik ceza kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımladı. Bültende; dev borçlanma aracı ihraç onaylarından ilyonluk idari para cezalarına, yeni faaliyet izinlerinden erişim engeli getirilen onlarca internet sitesine kadar kritik kararlar yer aldı.
14 MİLYON 688 BİN TL İDARİ PARA CEZASI
Kurul, yapılan incelemeler sonucunda önemli idari para cezaları uyguladı:
46 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ
SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem ve kripto varlık alım satımı yaptırdığı tespit edilen 46 internet sitesine erişim engeli getirdi.