5 ayda 3 milyarlık satış

Konut piyasasında yüksek fiyatlar ve finansmana erişim zorlukları sürerken, arsa üzerinden konut edinmeyi hedefleyen modeller yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, şirketin son bir yılda önemli bir büyüme performansı sergilediğini belirterek, konuta erişimde alternatif çözümlerin giderek daha fazla benimsendiğini söyledi. Bu yılın ilk beş ayında 3 milyar lirayı aşan satış hacmine ulaştıklarını belirten Öztürk, yaklaşık 1.200 satış adedine ulaştıklarını kaydetti. Öztürk, şirketin 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 107 büyüme kaydettiğini, bu yıla ise yüzde 42.1 büyüme oranıyla başladığını açıkladı. Faiz indirimi beklentilerinin gerçekleşmemesine, jeopolitik gelişmelere ve ekonomik belirsizliklere rağmen büyümenin sürdüğünü ifade eden Öztürk, bunun temel nedeninin aşamalı konut modeline yönelik talebin artması olduğunu dile getirdi. Bülent Öztürk, hayata geçirdikleri modeli şöyle anlattı: "Geliştirdiğimiz modelde önce arsa satın alınıyor, ardından arsa payları yatırımcılara satılıyor ve kalan bölüm müteahhitlere kat karşılığı veriliyor. Böylece yatırımcılar, doğrudan yüksek maliyetli konut almak yerine daha düşük bütçelerle konut sahibi olma sürecine dahil oluyor. Model geçmişteki kooperatif mantığının güncellenmiş bir versiyonu. İnsanlar aslında ev değil, arsa payı satın alıyor. Daha sonra bu arsa payları üzerinde geliştirilen projelerle konut sahibi oluyorlar."

2026 TESLİM YILI

Şirketin bu yıl itibarıyla ilk büyük teslimatlarını gerçekleştireceğini açıklayan Öztürk, Kuşadası'nda 808 konut ve Foça'da 382 villanın teslim sürecine girdiğini söyledi. Kuşadası, Foça, Dikili, Ören, Yalova, Balıkesir, Avşa ve İzmir Uzundere gibi bölgelerde projeler geliştirdiklerini aktaran Öztürk, özellikle Avşa ve Kuşadası Nuova projelerinde teslimlerin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

SATIŞTA REGÜLASYON ŞART

Sektörde en büyük ihtiyaçlardan birinin düzenleme ve denetim olduğunu dile getiren Öztürk, arsa satışlarına yönelik kapsamlı bir regülasyon hazırlığının Ticaret Bakanlığı nezdinde sürdüğünü belirtti. Öztürk, arsa satışında kat karşılığı oranlarının belirlenmesi, lisanslı firmaların faaliyet göstermesi, ekspertiz standartlarının oluşturulması ve tüketici haklarının korunması gerektiğini ifade ederek, "Bu sektörün kurallara ihtiyacı var. Önceliğimiz tüketicinin korunması olmalı" dedi. Türkiye'de arsa yatırımlarında şeffaflığın artırılması gerektiğini söyleyen Öztürk, her parsel için dijital arsa künyesi oluşturulmasını önerdi. Vatandaşların yalnızca metrekare bilgisine değil, imar durumu, altyapı olanakları, planlama süreçleri ve gelecekteki kamusal düzenlemeler gibi verilere de kolayca ulaşabilmesi gerektiğini belirten Öztürk, bunun hem yatırımcı güvenini artıracağını hem de sektördeki suistimalleri azaltacağını ifade etti.

ULUSLARARASI MARKALARLA IŞ BİRLİĞİ

Öztürk, müşterilerin yalnızca konut değil, yaşam kalitesi de talep ettiğini belirterek Accor Grubu ile iş birliği yaptıklarını açıkladı. Öztürk, İzmir Uzundere'de Novotel, Yalova ve Balıkesir projelerinde ise Mövenpick markalarının yer almasının planlandığını söyledi.