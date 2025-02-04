5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operatörler tarafından hizmet götürme yükümlülüğü bulunmayan yerleşim yerlerine, tüm maliyetleri karşılanarak internet hizmetleri ulaştırdıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza, 4.5G teknolojisi ile mobil ses ve geniş bant internet hizmetlerini, tüm maliyetleri karşılayarak götürüyoruz. Bu çalışmalarımızı Evrensel Hizmet Projeleri olarak ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ BİZE İLETİLİYOR

Bakan Uraloğlu, ülkemizde evrensel hizmete ilişkin çalışmaların 5369 sayılı 'Evrensel Hizmet Kanunu' ve 'Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' esas alınarak yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizde coğrafi koşullar bakımından ulaşımı zor ve altyapı kurulumu maliyeti daha yüksek olan kırsal yerleşim yerlerine, işletmeciler tarafından ticari olarak elektronik haberleşme hizmeti verilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bakanlığımız bu yerleşim yerlerine, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu hükümleri çerçevesinde, tüm altyapı kurulum ve işletme maliyetleri kamu kaynaklarından karşılanmak üzere elektronik haberleşme hizmetinin götürülmesini sağlanmaktadır."

Yerleşim yerlerinin önceliklendirilmesinde; kalıcı yerleşim olması, kapsama altına alınabilecek yakın yerleşim yerlerinin bulunması ve nüfus dikkate alındığının altını çizen Bakan Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Evrensel Hizmet Kısım-3 projesi kapsamında 2G ve 4.5 G mobil haberleşme hizmetleri sunulmakta, çalışmalar yerleşim yeri üzerinden yapılmaktadır. Kapsama sağlanmasına ilişkin talepler doğrudan, tüketici şikayet sistemiyle veya başka kurumlar aracılığıyla bize iletilebilmektedir."

Bakan Uraloğlu, hizmet sağlanacak yerleşim yerinde haberleşme imkanının olup olmadığını belirlemek üzere drive-test kapsama ölçümlerinin yapıldığını ve çevredeki diğer baz istasyonlarının durumlarının incelendiğini belirtti. Uraloğlu, nüfusu 50 ile 1000 kişi arasında olan, mobil işletmecilerin kapsaması bulunmayan ve mobil işletmecilerin kapsama yükümlülüğü bulunmayan yerleşim yerlerinin evrensel hizmet projelerine dahil edilebildiğini sözlerine ekledi.

2044 YERLEŞİM YERİNE SABİT KABLOSUZ ERİŞİM TEKNOLOJİSİ

11.03.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5369 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında evrensel hizmetle ilgili çalışmaların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) yürütülmesinin kararlaştırıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanunun 7'nci maddesinin ek dördüncü fıkrasında yer alan 'Bakanlığın talebi üzerine Kurum, evrensel hizmet yükümlüsünü ve yükümlülüklerini işin gerekliliklerine göre doğrudan veya bu maddenin beşinci fıkrasında sayılan yöntemlere göre belirlemeye, evrensel hizmetin net maliyetini hesaplamaya, evrensel hizmet yükümlülerine yapılacak her türlü ödemeyi yapmaya, gerektiğinde kurum bütçesinden ödemeye ve bunları denetlemeye yetkilidir.' hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda çalışmalar, BTK koordinasyonunda işletmecilerle imzalanan protokoller çerçevesinde yürütülmektedir."

Bakan Uraloğlu, Evrensel Hizmet Projeleri kapsamında bugüne kadar; 3 proje kapsamında 3521 yerleşim yerine mobil teknolojiler ile, WiMax projesi kapsamında 2044 yerleşim yerine sabit kablosuz erişim teknolojisi ile hizmet götürüldüğünü kaydetti.

Proje kapsamında verilen hizmetleri özetleyen Bakan Uraloğlu, şu bilgileri aktardı:

"Kısım 1-2 projesi kapsamında kurulmuş olan ve 2 bin 728 yerleşim yerine 2G ve 4.5 G hizmeti sunulan sahaların bakım ve işletmesi ile Kısım 3 projesi kapsamında yaklaşık bin yerleşim yerine 2G ve 4.5 G hizmeti sunulan sahanın kurulması ve bakım işletmesi TÜRKSAT tarafından sağlanmaktadır. WiMax projesi kapsamında kurulmuş olan 2044 yerleşim yerine sabit telefon ve internet hizmeti sunulan sahaların bakım ve işletmesi ile Kısım 2-3 projesi kapsamında kurulan 2G ve 4.5G hizmeti sunulan sahaların çekirdek şebekenin işletilmesi Türk Telekom tarafından yürütülmektedir. Kısım 1 projesi kapsamında kurulan sahaların çekirdek şebeke işletmesi ise Turkcell tarafından yapılmaktadır."

2024 yılında 59 ilde 229 yerleşim yerine 2G ve 4.5G mobil haberleşme hizmeti sunulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Kısım-3 projesi kapsamında; 2023 yılında 73 ilde 504 yeni yerleşim yerine 2G ve 4.5G mobil haberleşme hizmeti, Kısım-1 kapsamında 2G haberleşme hizmeti verilmekte olan 151 yerleşim yerine 4,5G mobil haberleşme hizmeti verildi." dedi.

Bakan Uraloğlu, Kısım 1, 2, ve 3 projeleri kapsamında toplam 3 bin 521 yerleşim yerine 2G ve 4.5 G mobil haberleşme hizmeti, WiMax projesi kapsamında 2 bin 44 yerleşim yerine sabit telefon ve internet hizmeti verildiğini kaydetti.

Evrensel Hizmet projeleri kapsamında toplam 5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme hizmeti sunulduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "2025 yılı sonuna kadar ilave olarak 233 yerleşim yerine daha 2G ve 4.5 G mobil haberleşme hizmeti sunulmasını planlıyoruz. Böylece Evrensel Hizmet Projeleri ile hizmet götürdüğümüz yerleşim yerlerinin sayısı 5.798'e ulaşacak." dedi.

