5 saatlik yol 6 dakikaya indi! Çanakkale Köprüsü’nden ekonomiye büyük katkı: 135 milyon TL tasarruf!

BOĞAZ GEÇİŞİ 6 DAKİKAYA İNDİ

Uraloğlu, Marmara Otoyol Ringini tamamlayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun en kritik geçiş noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı'nda kesintisiz karayolu bağlantısı sağlandığını kaydetti. Boğaz geçiş süresinin 6 dakikaya düştüğünü belirten Uraloğlu, köprünün ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldığını da ifade etti.

Uraloğlu, projede kullanılan 210 bin 700 metre uzunluğundaki fiber optik iletişim altyapısı, olay algılama kamera sistemleri, meteoroloji ölçüm istasyonları ve acil çağrı sistemleriyle köprünün ve otoyolun en ileri teknolojiyle donatıldığını söyledi.