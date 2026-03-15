5 yılda 20 binden fazla gence ulaşacak

Nestle Türkiye, "0'nci yılını "Genç İşi Tarım" projesi ile kutluyor. 5 yılda 20 bini aşkın gence ulaşacak projeyle üretimin niteliği, dayanıklılığı ve uzun vadeli sürdürülebilirliğinde dönüşüm ihtiyacına katkıda bulunmayı hedefleniyor. Nestle Türkiye CEO'su Leszek Wacirz, "120 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle sürdürülebilir büyümemize kararlılıkla devam ediyoruz. Onarıcı tarımda ilk akla gelen şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz" dedi. Nestle Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Başak Ünal ise, "Bir yıl içinde 120 bin iyilikle geniş ölçekli bir etki yaratırken, Genç İşi Tarım ile gençlik, teknoloji ve tarımı buluşturarak geleceğin gıda sistemine yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

