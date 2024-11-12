5 yılda 52 uçak alacak

Türkiye dahil 53 ülkede 35'i yurtiçinde, 109'u yurtdışında olmak üzere toplam 144 noktaya uçan Pegasus Hava Yolları, uçuş ağını genişletmeye odaklandı. 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve yapılan ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pegasus CEO'su Güliz Öztürk, "Yurtdışında büyümeye devam edeceğiz. Filomuzda 112 uçak bulunuyor, bunların yaş ortalaması ise 4-5. Yılı 118 uçakla bitireceğiz. Dünyanın en genç filolarından biriyiz. Avrupa'da uçuş ağımımıza katmak istediğimiz ülkeler var. Türkiye'den uçuşla altı saatlik mesafede 500 havalimanı bulunuyor. Biz şimdilik bunun 144'üne uçuyoruz. Geleceği parlak görüyoruz" dedi.Bu yılın ocak-eylül döneminde taşıdıkları yolcu sayısının yüzde 18 artışla 28 milyona ulaştığını ifade eden Öztürk, doluluk oranının ise yüzde 88 olduğunu kaydetti. Pegasus'un yılın ilk yarısındaki toplam geliri 1.28 milyar euro oldu. Bu rakam, pandemi öncesi son normal yıl olarak değerlendirilen 2019'a oranla yüzde 84 gibi önemli bir artışı ifade ediyor. Aynı dönemde uluslararası uçuşlardan sağlanan tarifeli yolcu geliri de 2019 baz yılına göre yüzde 87 oranında arttı.Kapasite artışını devam ettireceklerini söyleyen Öztürk, 2025-2029 yılları arasında filolarına 52 adet Airbus uçağı daha eklemeyi planladıklarını belirtti. 2021 yılı sonunda 191 olan filonun ortalama koltuk sayısının ise 2029 sonunda 228'e ulaşması hedefleniyor.