5 yıldızlı Togg T10F finans desteğiyle satışta

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ikinci akıllı cihazı T10F'i Türkiye'de siparişe açtı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıttığı ikinci cihazı T10F'i Türkiye'de satışa sundu.

AVRUPA'DAN BEŞ YILDIZ ALDI

Sadece Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden siparişleri alınan Togg T10F, 1 milyon 860 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcılarını beklerken marka ayrıca, sportif fastback bir cihaz olan T10F V2 için özel finansman desteği de başlattı. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10F, Almanya'da da 29 Eylül'de siparişe açılacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 kilometreye (52,4 kWh batarya) ve 623 kilometreye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunuyor. T10F'in V1 RWD standart menzile sahip aracı, 1 milyon 860 bin liradan, V1 RWD uzun menzilli versiyonu 2 milyon 170 bin liradan, V2 RWD uzun menzilli versiyonu da 2 milyon 345 bin liradan satışa çıkarıldı.

595 BİN TL PEŞİNAT YETERLİ

Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı. Bu kapsamda bireysel kullanıcılar, T10F V2 için 200 bin lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 lira aylık geri ödemeli, 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2.89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 lira aylık geri ödemeli ya da 1 milyon lira krediye yüzde 2.79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 lira aylık ödemeli sahip olabilecek. T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin lira yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin lira krediye yüzde 2.99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 54 lira aylık ödemeli alternatif sunuluyor. Böylece 1 milyon 750 bin lira kredi çeken birisi 595 bin lira peşinatla Togg T10F alabilecek.

28 DAKİKADA HIZLI ŞARJ

T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. T10F, yedi hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor. Cihaz, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklere sahip. T10F aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor.

STOKLAR TÜKENDİ

TOGG, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T10F'nin hızlı teslim stoklarının tükendiğini duyurdu. TOGG'un NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE FİNANSMAN DESTEKLERİ

- BİREYSEL KULLANICI İÇİN 3 SEÇENEK

Kampanya 1: 200 bin TL kredi, yüzde 0 faiz, 12 ay vade, 16.667 TL aylık ödeme.

Kampanya 2: 1.500.000 TL kredi, yüzde 2.89 faiz, 48 ay vade, 67.921 TL aylık ödeme.

Kampanya 3: 1.000.000 TL kredi, yüzde 2.79 faiz, 48 ay vade, 44.278 TL aylık ödeme.

KURUMSAL FİRMALARA: T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için 200 bin TL yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2.99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 54 TL aylık ödemeli alternatif de sunuluyor.



T10F'İN FİYATLARI

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 860 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 170 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 345 bin TL