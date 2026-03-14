5 yıllık hukuk mücadelesini TMSF kazandı

Türkiye'deki varlıklarına el konulmasını hukuki değil "siyasi" olarak niteleyen Cem Uzan, son umudu olan Paris'teki 68 milyar dolarlık dev tazminat davasını da kaybetti. Uzan'ın son umudu olan tazminat davasını, beş yıllık hukuk mücadelesinin sonunda TMSF kazandı. Türkiye'deki mahkeme kararlarının Fransa'da da geçerli olduğuna karar verilmesinden ardından TMSF, Cem Uzan'ın Paris'teki konutunda bulunan özel kasasına el koydu, Fransız bankalarındaki tüm hesaplarına ihtiyati tedbir konuldu.

TAZMİNAT ŞOKU

Uzan kardeşlerin 2021 yılında "Türkiye'deki şirket ve gayrimenkullerimize hukuksuz şekilde el konulup satıldı" gerekçesiyle açtığı 68 milyar dolarlık dev tazminat davasında Paris Mahkemesi son sözü söyledi. 5 yıl süren inceleme sonunda mahkeme, Uzanların Türk mahkemelerinin yetkisini aşmak için "yapay bir zemin" oluşturmaya çalıştığını saptadı. Mahkeme gerekçeli kararında, TMSF'nin bir kamu tüzel kişiliği olduğunu vurgulayarak, Fransız mahkemelerinin yabancı bir devletin kamu hizmetlerinin işleyişine müdahale yetkisinin bulunmadığını belirtti. Davayı "yetkisizlik" gerekçesiyle reddeden mahkeme, Uzanların davalılara 100 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

17.4 MİLYAR $ ZARAR

Cem Uzan yönetiminde bulunan İmar Bankası'nda ikili kayıt tutulması yaklaşık 6.5 milyar dolar kamu zararına sebep olmuştu. Zarar için TMSF, Hazine'den borçlanmış ve İmar Bankasının mağdur ettiği kişilere parasını geri ödeyebilmişti. Uzan Ailesi'nin sebep olduğu bu kamu zararı, DİBS'e endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17.4 milyar doları buluyor.